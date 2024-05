Frosinone degradeert uit de Serie A, Udinese en Empoli komen met de schrik vrij

Frosinone is het laatste team dat is gedegradeerd uit de Serie A. Eerder was het doek al gevallen voor Sassuolo en Salernitana. De winnaar van het duel tussen Frosinone en Udinese zou in de Serie A blijven.

Udinese won met 1-0 van Frosinone, door een doelpunt van Keinan Davis. Udinese eindigt daardoor de Italiaanse competitie op 37 punten. Empoli won met 2-1 van AS Roma - dat nergens meer om speelde - en kwam daardoor op 36 punten terecht. Udinese - met de Nederlandse Nigeriaan Kingsley Ehizibue - werd door de zege zelfs nog vijftiende in de Serie A, drie plekken boven die gevreesde degradatiestreep.

Het is ietwat sneu voor Frosinone dat AS Roma nergens meer om speelde, want het team van de Marokkaanse Nederlander Abdou Harroui eindigt op 35 punten. Nét een punt tekort voor handhaving op het hoogste Italiaanse niveau.

Europese plekken

Er gaan liefst vijf teams uit de Serie A naar de Champions League: Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta Bergamo en Bologna. AS Roma en Lazio maken zich op voor de (voorronden) van de Europa League, voor Fiorentina wacht een Conference League-ticket.

Fiorentina

Er bestond nog een mogelijkheid dat Fiorentina Ajax een handje kon helpen. Ajax zou een ticket krijgen voor de groepsfase van de Europa League (in plaats van de tweede voorronde), als Fiorentina én de Conference League zou winnen én zevende zou eindigen in de Serie A. Fiorentina moet de finale tegen Olympiakos nog spelen, maar eindigde wel achtste in de Italiaanse competitie.