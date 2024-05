Ajax definitief veroordeeld tot voorronden Europa League: Fiorentina kan niet stunten

Ajax hoopte via allerlei gekke scenario's een ticket voor de groepsfase van de Europa League te krijgen, maar dat feest gaat definitief niet door. De Amsterdammers zullen 'gewoon' in de tweede voorronde van de Europa League instromen.

En dus is het bekend wanneer het seizoen van Ajax van start gaat. Op 25 juli is al de eerste voorrondewedstrijd van de Europa League. Op 19 juni vindt de loting plaats en wordt de tegenstander bekend. Hieronder volgt nog een uitleg hoe Ajax de kwalificatie over had kunnen slaan en een rechtstreeks ticket voor de Europa League had kunnen krijgen.

De scenario's voor Ajax in de Europa League

Ajax moest voor het mirakel allereerst zelf op de vijfde plek in de Eredivisie eindigen. Dat lukte. Ajax mag Feyenoord bedanken voor het feit dat plek vijf überhaupt al een ticket voor de voorronden oplevert, want dankzij de bekerwinst van de aartsrivaal, schoven alle Europese tickets een positie op in de Eredivisie en hoeft nummer vijf Ajax niet de play-offs in.

Aartsrivaal Ajax en AZ profiteren van bekerwinst Feyenoord in strijd om Europese tickets Feyenoord heeft zondag de KNVB Beker gewonnen en dat heeft ook invloed op de verdeling van de Europese tickets. De Rotterdammers stevenen namelijk hard af op de tweede plaats in de Eredivisie en verdienen met de bekerwinst ook een Europees ticket. Dat levert goed nieuws op voor aartsrivaal Ajax, maar ook AZ zal erg blij zijn met de zege van de Rotterdammers.

FC Porto

Allereerst was Ajax afhankelijk van FC Porto. Die club moest in de Portugese competitie op plek drie eindigen om Ajax te helpen. Porto won in de laatste speelronde van directe concurrent Braga en verzekerde zich daarmee van plek drie en hielp dus Ajax. Dus kon de blik op de Serie A en Conference League.

Conference League

De winnaar van de Conference League krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar als de winnaar dat al via de nationale competitie heeft verdiend, schuift het door. In eerste instantie naar Porto, maar nu zou Ajax dus de gelukkige kunnen zijn.

De finale van de Conference League tussen Fiorentina en Olympiakos kon dus uitkomst bieden, maar hier ging het mis voor Ajax. Deze ploegen moesten dus via de nationale competitie een ticket verdienen voor de Europa League. Olympiakos had daar lange tijd de beste papieren voor, want zij streden in eigen land om de landstitel. Zij haakten echter een speelronde voor het einde af en kunnen Ajax dus niet meer helpen.

Fiorentina

Dat betekende dat Ajax moest hopen dat Fiorentina de finale van Olympiakos wint én bij de beste zeven in Italië zou eindigen. Viola werd achtste in de Serie A en dat was aan het einde van de rit niet voldoende voor Ajax.