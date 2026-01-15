Het is nog maar de vraag hoeveel fans er in de stadions zitten tijdens het WK voetbal. President Donald Trump van de Verenigde Staten doet er alles aan om veel fans van liefst 15 deelnemende landen toegang tot zijn land zo moeilijk mogelijk te maken. In een interne memo, die door Daily Mail is ingezien, legt Trump een bom onder het eigen WK.

Het immigratiebeleid van Trump is al een tijdje keihard. Federale agenten worden door het hele land ingezet om illegalen op te sporen en uit te zetten. Dat levert al genoeg kopzorgen op voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar de fans die vanuit hun eigen land Amerika willen bezoeken voor het WK, komen door nieuwe regels ook nog eens flink in de problemen.

15 WK-landen op rode lijst

Het ministerie heeft de ambassades van liefst 75 landen opgedragen om visa-aanvragen te weigeren zolang de afdeling bezig is om de procedures te herzien. Van die 75 landen doen er 15 mee aan het WK voetbal, waardoor fans mogelijk geen of veel moeilijkere toegang gaan krijgen tot de wedstrijden op Amerikaanse bodem. Daar zit een aantal grote voetballanden bij.

Brazilië, Marokko en Oranje-tegenstander

Ook één van de tegenstanders van het Nederlands elftal, Tunesië, staat op de nieuwe 'rode lijst' van Trump. Braziliaanse aanvragen worden ook geweigerd, net als die van Marokko en bijvoorbeeld Haïti. Daardoor kan Schotland zomaar eens profiteren van het politieke gedoe, want dat land speelt in de groepsfase tegen Brazilië, Marokko en Haïti. Met mogelijk dus veel minder fans voor de tegenstanders.

Complete lijst

De getroffen landen zijn: Algerije, Brazilië, Colombia, Egypte, Ghana, Iran, Ivoorkust, Jordanië, Kaapverdië, Oezbekistan, Senegal, Tunesië en Uruguay. Dat is bijna een derde van het totale deelnemersveld van het WK. De FIFA is ondertussen om opheldering gevraagd, maar de wereldwijde voetbalbond is momenteel vooral bezig met het delen van de 'geweldige' cijfers voor de aanvragen van tickets voor het WK.

500 miljoen ticketaanvragen

FIFA zegt de afgelopen weken ruim 500 miljoen ticketaanvragen te hebben gekregen voor het WK voetbal van komende zomer. Via een loting wordt bepaald wie in deze fase van de kaartverkoop in aanmerking komt voor tickets. Later volgen nog meer mogelijkheden. De fans die zich tussen 11 december en afgelopen dinsdag hebben aangemeld, horen op 5 februari of zij zijn ingeloot.

Populaire duels

Mensen uit gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben het vaakst laten weten interesse te hebben. Ook vanuit Duitsland, ⁠Engeland, Brazilië, Spanje, Portugal, Argentinië en Colombia is veel belangstelling. Voor Colombia tegen Portugal op 27 juni in Miami zijn de meeste aanvragen. Ook de groepsduels van Mexico met Zuid-Korea en Zuid-Afrika zijn populair.