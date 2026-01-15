President Donald Trump van de Verenigde Staten lijkt het WK van 2026, dat mede in zijn land wordt gespeeld, ernstig te ondermijnen. In een interne memo zou Trump plannen uiteenzetten om supporters uit maar liefst vijftien deelnemende landen het inreizen zo moeilijk mogelijk te maken. Onder hen zouden ook fans uit Marokko vallen. Het nieuws zorgt voor felle kritiek, onder meer van voormalig Marokkaans international Ali Boussaboun.

De Marokkaanse supporters maakten tijdens het WK van 2022 in Qatar wereldwijd indruk. Tienduizenden fans reisden hun nationale ploeg achterna en zagen hoe Marokko verrassend de halve finale bereikte. Die massale steun dreigt in 2026 echter uit te blijven als de Verenigde Staten daadwerkelijk de grenzen sluit voor bepaalde landen. "Nou, dan moet je het WK maar gewoon cancelen", luidt de eerste reactie van Boussaboun bij Sportnieuws.nl. "Je kunt het natuurlijk niet maken om supporters van landen het WK 2026 niet te laten meemaken."

'Dit land verdient het WK niet'

Volgens de veertienvoudig international wordt sport op deze manier ten onrechte vermengd met politiek. "Waarom staan we niet op en zeggen we: dit land verdient het WK niet? Als we hier geen stok voor steken, dan kunnen we beter helemaal stoppen met het organiseren van WK’s. Het is écht schandalig geworden. Ze schenden gewoon alle mensenrechten."

Impact immens voor sportieve prestaties

Boussaboun benadrukt vooral de impact die het besluit zou hebben op de spelers. Als oud-speler van de Atlasleeuwen weet hij hoe belangrijk de steun van fans is. "Er is niks belangrijkers dan dat er duizenden supporters bij je mogen komen kijken. Iedereen weet hoe fijn de twaalfde man is", stelt hij.

Rol van de FIFA

De oud-international kijkt nadrukkelijk naar de FIFA. "Ik ben héél benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Ik vind dat ze ballen moeten tonen, heel simpel. Ik zie het alleen niet snel gebeuren, maar mocht dat wel gebeuren, dan zou dat terecht zijn. We leven tegenwoordig in een surrealistische wereld", besluit Boussaboun.

15 WK-landen op rode lijst

Het departement in Amerika heeft maar liefst 75 landen geïnstrueerd om voorlopig geen nieuwe visa te verstrekken, dat meldt onder meer Daily Mail. Deze maatregel geldt zolang de procedures intern worden doorgelicht en aangepast. Opvallend is dat vijftien van deze landen zich hebben geplaatst voor het WK voetbal.

Dat betekent dat supporters uit die landen mogelijk helemaal niet, of alleen onder strengere voorwaarden, de Verenigde Staten kunnen binnenkomen om wedstrijden bij te wonen. Het gaat onder meer om Algerije, Brazilië, Colombia, Egypte, Ghana, Iran, Ivoorkust, Jordanië, Kaapverdië, Oezbekistan, Senegal, Tunesië en Uruguay. Daarmee dreigt bijna een derde van alle WK-deelnemers te worden geraakt door de aangescherpte visaregels.

Afrika Cup in eigen land

Voor supporters van Marokko speelt de mogelijke WK-problematiek voorlopig nog geen hoofdrol. De aandacht gaat massaal uit naar de finale van de Afrika Cup. Na een indrukwekkend WK wil de Marokkaanse selectie die sterke lijn doortrekken met de ultieme beloning in de eindstrijd tegen Senegal. Die wedstrijd begint zondagavond om 20.00 uur.