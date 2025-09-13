FC Barcelona-trainer Hansi Flick is diep teleurgesteld in het handelen van de Spaanse nationale ploeg rondom de geblesseerde Lamine Yamal. Spanje stond in elke wedstrijd met drie doelpunten voor, maar liet Yamal toch grotendeels in actie komen, terwijl hij al last had.

Flick liet tijdens de persconferentie weten dat Yamal niet in actie zal komen tijdens het LaLiga-duel van de vierde speelronde tussen Barcelona en Valencia vanwege fysieke problemen. De Spaanse international deed de alarmbellen rinkelen door de training van zaterdag te missen. Op de persconferentie uitte de coach felle kritiek op het Spaanse nationale team.

'Ze gaven hem pijnstillers'

"Nee, hij is niet beschikbaar", vertelde Flick over de afwezigheid van Yamal. "Dat is jammer. Hij ging met pijn naar de nationale ploeg en speelde. Ze gaven hem pijnstillers om te spelen. Hij speelde 79 minuten en daarna 73 minuten. Dat is geen zorg voor de spelers. Spanje heeft de beste spelers op elke positie. Het zou de moeite waard zijn om jonge spelers te koesteren. Ik ben verdrietig over de situatie."

Ook Frenkie de Jong afwezig

Naast Yamal, zal Flick het ook zonder De Jong moeten stellen tegen Valencia. De 27-jarige Nederlander liep tijdens het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Polen een blessure aan zijn bilspier op. De Jong kon niet in actie komen tegen Litouwen en keerde daardoor terug naar Barcelona.

Zaterdag bevestigde de Duitse trainer dat De Jong ook zondag nog niet inzetbaar is: "Hij is er morgen niet bij." Het is nog onduidelijk of De Jong op tijd fit zal zijn voor het Champions League-duel van Barcelona op bezoek bij Newcastle aankomende donderdag.

