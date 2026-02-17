Mitchel Ammen begon jaren geleden als hobbykapper, maar inmiddels rijdt hij met regelmaat langs Eredivisie-sterren voor een knipbeurt. AZ‑spits Troy Parrott was een van zijn eerste klanten en daarmee bouwde Moody een hechte band op. Zo sterk dat hij de Ierse spits zelfs een enkele keer prankte, mede aangewakkerd door Parrotts vriendin Lauren Bowry. "Zoiets doe je niet", lacht hij.

Zo’n anderhalf jaar geleden opende Moody zijn eigen kappersstudio in Zwaag. Op zoek naar promotie voor zijn zaak besloot hij zelf voetballers uit de regio te benaderen. Een van hen was AZ‑spits Troy Parrott. "Hij reageerde vrij snel: kun je vanavond nog komen? Daar hoefde ik niet over na te denken", blikt Moody terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Moody ging diezelfde avond nog langs bij Parrott. "Zijn familie was erbij, dus ik leerde meteen zijn moeder en vriendin kennen." Het bleef niet bij één keer knippen. Hij is inmiddels de vaste kapper van de AZ-spits en via Parrott rolde hij vanzelf verder het voetbalwereldje in. "Zo kreeg ik later ook berichten van Ro-Zangelo Daal en Rome Owusu-Oduro. Stap voor stap werd het steeds meer", aldus de voetbalkapper, die ook een aantal PSV'er en Bart Verbruggen geregeld knipt.

Bijzondere band met Parrott

De band met Parrott werd steeds sterker. "Op een gegeven moment werd ik in heel veel video’s getagd. Mijn telefoon bleef maar afgaan met Ierse mensen", zegt Moody terwijl er een grijns op zijn gezicht komt. "Dat was natuurlijk toen hij zo goed had gespeeld met Ierland tegen Portugal en toen hij een hattrick scoorde tegen Hongarije. Het vliegveld in Dublin werd zelfs naar hem vernoemd."

Een week later zat Parrott in Nederland weer in de stoel van Moody. "Hij zette de televisie aan op de Ierse RTL 4. Er was een talkshow en daar was zijn familie uitgenodigd: zijn oma, moeder en tante. Je zag de blijdschap op zijn gezicht en hoe trots hij was", aldus Moody, die merkt dat hij écht een band opbouwt met de voetballers. "Laatst was ik uitgenodigd bij AZ met mijn familie en toen zwaaiden ze ook tijdens het warmlopen. Dat is voor mijn familie ook heel bijzonder. Dat zijn wel de momenten dat je denkt: dit is waar je het voor doet."

Voetbalhumor in de kappersstoel

Naast het serieuze werk is er ook ruimte voor humor in de kappersstoel bij Moody. "Het leuke is dat de vriendin van Troy heel actief is op social media", zegt Moody. Lauren Bowry heeft meer dan zeventigduizend volgers op Instagram. "Ze zei tegen mij: waarom maak je nooit prankvideo’s? Dat vind ik best leuk, maar ik ben ook een professional. Ik zou dat nooit zomaar doen bij een klant."

"Zeker als je net begint, wil je niet ineens zoiets doen. Zie je het al voor je? Dat ik bijvoorbeeld Ivan Perisic een Ajax-shirt aan doe", lacht hij. Toch liet Moody zich een keer overhalen. "Toen zei Lauren: doe het gewoon een keer bij Troy, dan krijg je lekker veel views. Ik heb het dus wel een paar keer gedaan, maar uiteindelijk gebeurt het vooral zonder camera", besluit Moody.