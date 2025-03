Magische grens van 1000 goals in zicht voor Cristiano Ronaldo (40): zoveel doelpunten moet hij nog

Cristiano Ronaldo mag dan net 40 jaar oud zijn, de Portugese voetballer blijft aan de lopende band scoren. Hij speelt inmiddels bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en verlengde zijn contract met nog een jaar. Allemaal met één doel: de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière doorbreken. Waar staat de teller nu op en wanneer kan hij die mijlpaal bereiken?

In september 2024 slechtte hij de grens van 900 goals in zijn carrière door voor Portugal maar weer eens goals te maken. Daarmee is Ronaldo al een tijdje de man met de meeste goals ooit, maar hij zou zichzelf niet zijn als hij niet meer wilde. Lionel Messi moet, ter vergelijking, die 900ste goal nog maken. Zijn teller staat op 854 goals.

Dit is de vriendin van stervoetballer Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 31-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig. Ze is negen jaar jonger dan Ronaldo. Dit is Georgina Rodríguez, de vriendin van de aanvaller die jaagt op zijn duizendste goal.

Duizend goals

Een 1000e doelpunt in zijn loopbaan zou de kers op de taart kunnen zijn van een van de beste voetballers ooit. Sky Sports zocht uit hoe lang het duurt totdat Ronaldo, ondertussen al 40 jaar oud maar nog altijd topfit, die mijlpaal zal bereiken.

Cristiano Ronaldo zet zichzelf voor schut bij Portugal door dramatische penalty Cristiano Ronaldo is zonder discussie een van de beste voetballers van de laatste tientallen jaren, maar ging zondagavond pijnlijk de mist in tijdens een interland van Portugal. De superster had zijn land een dienst kunnen bewijzen in de Nations League-kwartfinale tegen Denemarken door een pingel te benutten. Het werd echter een flater van jewelste.

Tussen zijn 800e en 900e goal zaten 1008 dagen. Dat is iets minder dan drie jaar. Dat zou betekenen dat oude rot Ronaldo tenminste door moet spelen tot de zomer van 2027. En dat niet alleen: dan moet hij ook zo doorgaan met het maken van doelpunten.

Can Cristiano Ronaldo score 1000 career goals? ❓



Mark McAdam assesses whether it's realistic for the Portugal striker 🇵🇹 pic.twitter.com/4W5ZbCpg5h — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 9, 2024

Hoe veel goals heeft Ronaldo?

Voor zijn Saoedische club scoorde Ronaldo inmiddels 92 keer in 103 wedstrijden. In de interlandperiode in maart 2025 scoorde én miste Ronaldo weer. Zijn teller kruipt steeds verder richting de 1000. Tegen Denemarken maakte hij zijn 930ste in zijn carrière, nog 70 te gaan dus. Hij is bezig aan een prima gemiddelde, want hij scoort gemiddeld elke 112 minuten een goal (in zijn hele carrière!). Zijn teller staat nu dus op 930 goals.

Dit is Cristiano Ronaldo: steenrijk voetbalfenomeen (40) boekte enorme successen, maar kende in privéleven ook groot verdriet Cristiano Ronaldo werd onlangs 40 jaar oud, maar de Portugese voetballer weet niet van ophouden. Al meer dan twintig jaar vertoeft hij in de top van de voetballerij en ook daarbuiten zorgt hij voor ongelooflijke cijfers. Dit weten we van de doelpuntenmachine, prijzenpakker en vader van zes kinderen bij meerdere moeders.

Door tot 2026 of 2027

Tot 2026 of 2027 voetballen op het hoogste niveau en nog 70 keer scoren lijkt erg lastig om te realiseren, maar als iemand het kan, dan is het Cristiano Ronaldo. Daarmee zou de Portugees zich nog prominenter in de geschiedenis van het voetbal schieten. Messi probeert achter hem bij Inter Miami ook aan zijn teller te werken. Ooit zal de discussie beslecht worden tussen de twee supersterren: wie is er beter, Ronaldo of Messi? Qua doelpunten lijkt de Portugees de strijd te winnen in ieder geval.

Dit is Lionel Messi: op jonge leeftijd problemen, maar mede door zijn jeugdliefde uitgegroeid tot enorme voetballegende Dat Lionel Messi een van de beste voetballers aller tijden is, daar bestaat geen twijfel over. De Argentijnse superster (37) is al twintig jaar lang een wereldwijde sensatie op het veld. Dat doet hij al bijna zijn hele leven met zijn grote jeugdliefde aan zijn zijde. Dit weten we over misschien wel de grootste voetballer ooit.