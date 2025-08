Eredivisie CV-directeur Jan de Jong stipt in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine het belang van de zesde plek op de coëfficiëntenlijst aan. Daar hebben Nederlandse clubs veel voordeel mee, ziet De Jong. Maar hij ziet ook dat deze plek onder druk staat en stipt een reëel gevaar aan. "Dan wordt het verschil niet zo groot."

Het is een luxepositie dat Nederlandse clubs sinds 2024-2025: twee directe tickets voor de Champions League en mogelijk een derde ticket via een voorronde. Lang is dat weleens anders geweest, dat zelfs de kampioen nog niet zeker was van directe Champions League-plaatsing.

Momenteel is het zo dat Nederland twee directe tickets voor Champions League krijgt, één voorronde voor het grootste Europese toernooi, één directe plaatsing voor de Europa League en een voorronde-ticket én als laatste een voorronde ticket voor de Conference League. Voor de clubs is de Champions League het belangrijkste, maar voor de coëfficiëntenlijst is de Conference League het belangrijkste. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV legt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine uit waarom.

"Het bedrag wat Feyenoord en PSV verdienden in de Champions League het afgelopen jaar, daar moeten ze zes tot zeven jaar voor voetballen in de Eredivisie om aan hetzelfde bedrag te komen. Nou, dat is dan nog Nederland. Maar er zijn landen zoals Oostenrijk en Zwitserland, dat als daar een club meedoet in de Champions League, daar moeten ze vijftien jaar voor voetballen in hun competitie", legt hij de financiele voordelen uit.

Dat er in Nederland op dit moment twee clubs zijn die zoveel geld verdienen, dat komt het vermaak van de competitie weer ten goede, vindt de directeur. "In het voorbeeld van Oostenrijk is er maar één ploeg die Champions League speelt, dus het verschil met de rest van de competitie is verschrikkelijk groot op financieel gebied. Als er één club is die al het geld weghaalt uit Europa ten opzichte van de rest, dan sloop je de competitie en dat doet uiteindelijk iets met de waarde van het voetbal. En dat vindt het publiek ook gewoon niet meer leuk."

In dat kader is dus de zesde plek op de coëfficiëntenlijst van groot belang. Zeker nu België en Portugal in de nek hijgen. Dat heeft onder andere te maken met de puntendeling. Vorig jaar werd dat door zes clubs verdeeld, terwijl er maar vijf actief waren op de toernooien: Go Ahead Eagles vloog in de eerste ronde van de Conference League eruit. Een groot probleem, vindt De Jong. "Daardoor draagt Go Ahead Eagles niks bij, maar tellen ze wel mee in de verdeling én de Conference League is waar Nederland de punten vandaan moet halen."

De jaren dat Nederland ontzettend veel punten bij elkaar sprokkelde had vooral te maken met de campagnes van eerst Feyenoord (finale Conference League) en AZ (halve finale Conference League). Daarom is plaatsing voor AZ van cruciaal belang voor het Europese voetbal van Nederland. AZ kan makkelijker veel punten binnenslepen.

Om zo'n scenario als vorig Europees jaar met Go Ahead Eagles niet meer te krijgen, stellen critici dat de play-offs voor Europees voetbal afgeschaft moeten worden. Go Ahead Eagles was de grote verrassing in de play-offs door als laagst geklasseerd team toch de mini-competitie te winnen waardoor zij Europa in gingen met alle gevolgen van dien.

Toch is De Jong het niet helemaal eens met die visie. "Je moet een flexibel systeem hebben voor de play-offs", vindt hij. Oftewel: "Als je niet meer zesde op de ranglijst bent, dan wil je geen play-offs meer hebben. Dan wil je de beste in Europa hebben spelen. Ben je zesde, dan is play-offs weer interessant."

Dat laatste heeft te maken met de spanning in de competitie die de play-offs met zich mee brengt. "Er waren tot het laatst nog zeven of acht teams die speelden voor Europese play-offs. Dat FC Groningen zo z'n best deed tegen Ajax in de ene laatste speelronde, had daarmee te maken. Dus kwalitatief heb je heel veel teams, in Nederland zelfs tot de nummer 11 of 12, die nog mee kunnen doen om Europees voetbal. En dat zorgt dat er heel weinig wedstrijden zijn die om de kat z'n viool gaan. Dat maakt de competitie ook sterker", besluit hij.

