'Geen moeilijke zaak': geschorste Ajax-directeur Alex Kroes maakt volgens financiële experts weinig kans

De schorsing van algemeen directeur Alex Kroes zorgde dinsdag voor een aardschok in de voetbalwereld. Het is een nieuw hoofdstuk in de bestuurlijke chaos bij de Amsterdammers. Kroes zou hebben gehandeld met voorkennis door aandelen van de club te kopen. Hij vecht de beslissing aan en wil een onafhankelijk onderzoek, maar volgens financiële experts maakt hij weinig kans.

'Dit is geen moeilijke zaak', zegt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden tegen BNR. Hij zegt dat het aanstellen van een nieuwe bestuursvoorzitter iets is dat invloed kan hebben op de koers. Kroes bezit in totaal 42.500 aandelen van Ajax, maar kocht een deel van de aandelen op het moment dat hij wist dat hij benoemd zou gaan worden tot algemeen directeur van Ajax.

"Ik ga er daarom vanuit dat dit wordt gezien als handel met voorkennis", vertelt Van Oudheusden. Ook Jos Versteeg, die analist is bij een bank, gaat daar volgens het medium vanuit: "Zonder enige twijfel. Ik denk dat hij het met goede bedoelingen heeft gedaan, maar het kan absoluut niet."



Mogelijke boete

Kroes wil de zaak voorleggen aan de Autoriteit FInanciële Markten (AFM), maar volgens Van Oudheusden zal die instantie snel tot een oordeel komen: "Dit wordt geen moeilijke zaak. Zeer waarschijnlijk komt het neer op een boete en dan is de zaak afgedaan."

Korte periode Kroes bij Ajax

Kroes was pas ruim twee weken aan het werk bij Ajax, maar lijkt nu alweer te kunnen gaan vertrekken. Hij is geschorst, maar de club is van plan om hem definitief te ontslaan. Dat wordt eerst echter nog besproken op een speciale vergadering met de aandeelhouders.

RvC-voorzitter Michael van Praag gaf dinsdag in interviews aan dat de club op de hoogte was van de hoeveelheid aandelen die Kroes in zijn bezit had, maar niet van het moment waarop hij het laatste deel kocht. Daardoor kon de club in zijn ogen geen andere beslissing nemen.

Geen vetpot

Overigens heeft de aankoop voor Kroes maar bar weinig opgeleverd. Sterker nog, hij heeft er zelfs verlies op geleden. De aandelen van Ajax zijn namelijk een euro minder waard dan toen hij op 26 juli 2023 het laatste deel kocht.