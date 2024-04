Na eerste 'onofficiële' gesprek met Danny Blind in 2022 kocht Alex Kroes al aandelen van Ajax

Het nieuws over de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes houdt de gemoederen bezig in de Nederlandse voetbalwereld. ESPN komt nu met een opvallende reconstructie over hoe het misging in Amsterdam.

De sportzender meldt dat Kroes in 2022 al een paar gesprekken voerde met Ajax. Eerst om er technisch directeur te worden, later voor de functie van algemeen directeur. Op 5 april 2022 sprak Kroes met Danny Blind, die op dat moment geen functie had bij Ajax, maar achter de schermen wel veel bezig was met het technische beleid van de club.

Het gesprek tussen Kroes en Blind was goed. Zo goed zelfs dat Kroes één (!) dag daarna zijn eerste aandelen kocht bij Ajax. Op dat moment heeft Kroes extra kennis over de club, na gesprekken dus onder meer met Blind, zo stelt ESPN.

Die zomer zou Kroes algemeen directeur worden bij Ajax, ware het niet dat de club, zonder zijn weten, Alfred Schreuder aanstelde als trainer. Dat was niet de afspraak en Kroes trok zich terug. Kort hiervoor verkocht hij zijn aandelen in Go Ahead Eagles, waar hij tot die tijd werkzaam was. Later begon Kroes aan zijn nieuwe baan bij AZ, waar ze wisten van zijn liefde voor Ajax. Aan het einde van 2022 had Kroes 20.000 aandelen van de club uit Amsterdam.

Sven Mislintat

Tijdens zijn werkzaamheden bij AZ, kocht Kroes wel weer nieuwe aandelen van Ajax. Dit hoeft niet verboden te zijn, maar was zeker wel. Volgens de statuten van de club uit Alkmaar is het niet toegestaan als bestuurder van AZ om direct of indirect als aandeelhouder verbonden te zijn aan een andere club in binnen- en buitenland, zo schrijft RTL Nieuws. Rond die tijd wordt Sven Mislintat als directeur voetbalzaken aangekondigd. Kroes noemt hem later een 'charmante zwendelaar' en 'meesteroplichter'.

Na het vertrek van Edwin van der Sar wordt Kroes weer gepolst voor de functie van algemeen directeur. Op dat moment koopt hij weer nieuwe aandelen bij. Hij komt daarmee uit op 42.500 aandelen. Dit heeft hij voor zijn aanstelling bij Ajax ook aan de club bekendgemaakt, zo schrijft ESPN.

Schorsing Kroes

Kroes begint uiteindelijk op 15 maart 2024 aan zijn tijd bij Ajax, maar lang duurt het niet. Zo'n twee weken na zijn eerste werkdag schorst de club hem wegens het vermeend handelen met voorkennis. Ajax stapt naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kroes vecht zijn vertrek aan. Desondanks lijkt een langer verblijf bij zijn droomclub ondenkbaar.