'Ajax probeert met ontslag boete te ontlopen': Alex Kroes en zijn 'naïviteit' op de beurs

De situatie rondom Alex Kroes en zijn schorsing bij Ajax zit vrij complex in elkaar: aandelen, beurzen, 'voorwetenschap' en straffen. Het is een omvangrijk dossier. Sportnieuws.nl sprak met fondsmanager Simon van Veen om wat duidelijkheid te scheppen: "Ik geloof Kroes wel, maar het is natuurlijk zeer naïef."

De problemen bij Ajax houden maar niet op. Nog geen twee weken nadat Alex Kroes officieel te werk ging, staat hij alweer op straat. Nu nog geschorst, maar als het aan Ajax en de rvc ligt is die schorsing voorgoed. Kroes gaat daar tegen in, maar wat voor zin heeft dat? Er wordt hem verweten dat hij aandelen kocht met voorwetenschap. Iets wat niet mag, zeker niet als CEO van een beursgenoteerd bedrijf.

Naïef

Als Simon van Veen (fondsmanager bij Sustainable Dividends Value Fund) over het handelen van Alex Kroes begint noemt hij direct het woord naïef. Kroes gaf namelijk aan deze aandelen gekocht te hebben 'uit vertrouwen' richting Ajax. "Dat wil ik wel geloven, maar dat is natuurlijk vrij naïef. De rvc kan haast niks anders dan hem te ontslaan", vindt hij. "Als er twijfel over zijn handelen ontstaat, dan moet je het wel doen. Als ze niets doen, dan zijn zij zelf het haasje."

Voorwetenschap

Kroes geeft dus aan dat hij niet met voorwetenschap gehandeld heeft, maar dat valt nog maar zeer te betwijfelen. "Als je weet dat er nieuws aan zit te komen dat positieve invloed kan hebben op de koers van een aandeel, mag je als (toekomstig) insider geen transacties doen", legt Van Veen uit.

Dat Kroes al aandelen had is in die zin niet erg, zolang hij daar niks mee zou doen (verkopen had dus ook niet gekund). Maar het feit dat hij een week voor zijn aanstelling een nieuwe lading kocht, is wel strafbaar. "Ajax zat in de problemen op managementgebied, er werd in de vorm van hemzelf een nieuwe algemeen directeur aangetrokken met een goede staat van dienst. Dat is positief nieuws en heeft dus gevolgen."

Club en Kroes wijzen naar elkaar

De samenloop van omstandigheden zal voorlopig nog wel even voortduren: Kroes gaat zich er niet bij neerleggen, maar de rvc zeker ook niet. "Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is", schreef de rvc in hun eigen verklaring.

Kroes werd verweten een verkeerd moreel kompas te hebben. "Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen", zei hij in zijn eigen statement. Hij gaat de situatie voorleggen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor een onafhankelijk oordeel. Van Veen ziet weinig heil in het aanvechten van de beslissing van de rvc.

Wie krijgt de schuld?

De schuld bij één van de twee partijen leggen blijkt ook wat lastig te zijn. Kroes had zich gewoon moeten inlezen in de regels die gelden als CEO. "Ik vind dat als je solliciteert voor een functie van CEO dan moet je op de hoogte zijn van de regels die gelden, dat was niet zo."

Voor de club zal het ook niet zonder gevolgen zijn, er kan een mogelijke boete komen voor het beursgenoteerde bedrijf. "Ajax had ook moeten kijken naar zijn aandelen en ik vermoed dat het ook gebeurd is", zei van Veen. "Maar dat soort vragen stel je niet een week voor het contract, die stel je ver daarvoor. Ik denk dat met ontslag op staande voet Ajax probeert te zeggen dat zij echt van niks wisten (van de 17.500 aandelen die Kroes in een later stadium kocht, red.). Dat Ajax daarmee hun boete probeert te ontlopen."

De koers

Veel ellende voor Ajax dus, dat als enige club in Nederland beursgenoteerd staat. Van Veen verwacht dat de situatie geen invloed zal hebben op de koers. "Normaal zou je zeggen dat als de governance bij een bedrijf niet op orde is, dat reden genoeg is om eruit te stappen. Maar ik denk dat er nauwelijks institutionele aandeelhouders zijn. Vooral fans en particulieren, die daar iets minder zwaar aan tillen."

Van Veen wilde benadrukken dat hij en zijn partij (Sustainable Dividends Value Fund) geen aandelen hebben in Ajax.