Alex Kroes is niet de eerste algemeen directeur met Ajax-aandelen: 'Verschil is dat hij ze kocht'

Het was dinsdag grote chaos bij Ajax. Algemeen directeur Alex Kroes werd geschorst omdat hij aandelen van de club had gekocht, een week voordat hij aangesteld werd. Handel met voorkennis en daarom stelde Ajax hem op non-actief. Maar Kroes was niet de eerste persoon in de top van Ajax met aandelen van de club.

Michael van Praag, die als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), Kroes schorste, heeft er volgens De Volkskrant ook honderd in handen. Oud-algemeen directeur Edwin van der Sar beschikte over 1200 aandelen van Ajax. Het grootste verschil is dat Van Praag en Van der Sar niet handelden uit voorkennis.

"Het zit écht in die voorkennis", vertelde Ajax-watcher Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Dat is heel zwart-wit, een heldere regelgeving. Je kan niet 17.000 aandelen kopen een week voordat je ergens begint als directeur, want dan heb je dus invloed op de waarde van je eigen aandelen. Als je al in gesprek bent met Ajax, en je weet van allerlei zaken die in gang worden gezet, en je koopt dan aandelen, dat is gewoon tegen de wet."

Na eerste 'onofficiële' gesprek met Danny Blind in 2022 kocht Alex Kroes al aandelen van Ajax Het nieuws over de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes houdt de gemoederen bezig in de Nederlandse voetbalwereld. ESPN komt nu met een opvallende reconstructie over hoe het misging in Amsterdam.

Dat is dus een groot verschil met Van der Sar. Die kreeg het in 2015 van Ajax als een soort prestatiebonus. En er is ook contrast tussen 100, 1200 of 42.500 aandelen, wat Kroes bijvoorbeeld had.

Aandelen gekocht bij AZ

Kroes werd met name geschorst door de laatste 17.000 aandelen die hij kocht, ruim een week voordat bekend werd dat hij algemeen directeur zou worden. De overige transacties vonden plaats in de maanden daarvoor en een ander deel toen Kroes nog werkzaam was bij AZ. Dat gebeurde midden 2022 en sindsdien had Kroes dus al kennis van Ajax.

Wat Kroes bij AZ deed was ook strafbaar, alleen wist de club van niets. "AZ heeft kennis genomen van de kwestie tussen Alex Kroes en Ajax. Voor ons is wat nu boven tafel lijkt te komen ook verrassend", zei de club in een reactie bij RTL Nieuws. AZ wacht op volgende stappen, ook omdat Kroes de beslissing van Ajax gaat aanvechten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).