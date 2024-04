Alex Kroes maakt flink verlies op laatste aandelen die hem de das omdeden bij Ajax

Alex Kroes is momenteel geschorst door Ajax als algemeen directeur. Dat komt omdat hij een week voor zijn voorgenomen benoeming nog 17.000 aandelen van de club kocht. Een rekensom leert ons dat Kroes er financieel niet op vooruit is gegaan, al hoefde hij het voor het geld niet te doen.

Via LinkedIn liet Kroes weten ongeveer 42.500 aandelen tot zijn beschikking te hebben van Ajax. "In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks", schreef de inmiddels geschorste algemeen directeur. Begin 2023 had hij er 20.000, verder kocht hij er in april, mei en juni van dat jaar nog wat bij. "Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft", aldus Kroes.

Rik Elfrink maakte de som op X. Die laatste investering van Kroes kostte hem 191.250 euro, terwijl de aandelen nu 170.850 euro waard zijn. 'Beroerd rendement', noemde Elfrink het. Zeker gezien de mogelijke gevolgen voor Kroes. De algemeen directeur werd voorlopig geschorst door zijn laatste transactie, niet voor zijn eerdere aankopen - toen hij overigens nog in dienst was van AZ.

De slotkoers van Ajax op 26 juli 2023 bedroeg 11,25 euro. Het zou bij Kroes dus gaan om een investering van 191.250 euro. Die aandelen zijn nu 170.850 waard, als hij ze nog heeft. Beroerd rendement, maar ook wisselgeld in een miljoenenbedrijf. Bizar verhaal. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 2, 2024

Bijna een half miljoen geïnvesteerd

Kroes heeft (of had) dus 42.500 aandelen van Ajax in bezit. Dat betekent dat hij minstens 438.000 euro in de club heeft gestopt. Dat deed hij naar eigen zeggen niet om winst te maken. Hij voelt zich dan ook genoodzaakt om zijn schorsing aan te vechten.

"Ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen."