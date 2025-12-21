Na afloop van de wedstrijd van Real Madrid tegen Sevilla kreeg Vinícius Júnior een fluitconcert van het thuispubliek over zich heen. De Braziliaan reageerde niet voor de camera’s, maar via social media: slechts tien minuten na het laatste fluitsignaal veranderde hij zijn profielfoto van een beeld in het Real-shirt naar een foto in het shirt van Brazilië. De timing en de symboliek ervan zorgen voor veel discussie.

De fans van Real Madrid zijn sinds het opvallende gedrag van Vini in de wedstrijd tegen Barcelona niet meer op de hand van de sterspeler. Het publiek in het Bernabéu liet duidelijk merken ontevreden te zijn over Vinícius. Niet alleen zijn spel lag onder een vergrootglas, maar vooral zijn houding in het veld. De Braziliaan raakte opnieuw veelvuldig verwikkeld in discussies met tegenstanders en de scheidsrechter.

Kort na de wedstrijd koos Vinícius ervoor zijn profielfoto op social media te wijzigen. De afbeelding waarin hij een Real Madrid-shirt droeg maakte plaats voor een foto in het tenue van Brazilië. Omdat dit vrijwel direct na het gefluit van het publiek gebeurde, wordt de actie gezien als een betekenisvol gebaar. Voor veel volgers roept het de vraag op of het gaat om een emotionele reactie, of om een bewuste boodschap richting de supporters en de club.

Hoe nu met Vini?

Voor Vinícius ligt de uitdaging nu in hoe hij met deze situatie omgaat. De relatie met het publiek staat onder druk en elke reactie, zowel op als buiten het veld, krijgt extra betekenis. Real Madrid zal hopen op een speler die zijn energie volledig in zijn prestaties steekt, terwijl van de fans verwacht mag worden dat zij een van hun belangrijkste spelers niet definitief laten vallen.

De komende periode wordt daarom bepalend: of de onrust groeit verder uit, of dit moment wordt een kantelpunt waarin Vinícius laat zien dat hij niet alleen technisch, maar ook mentaal een leider binnen dit Real Madrid kan zijn.

Alles over La Liga

