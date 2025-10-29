De Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona van afgelopen zondag ging er hevig aan toe. Tijdens zijn wissel maakte Real Madrid-ster Vinicius Junior ruzie met zijn concurrent Lamine Yamal van Barcelona. Drie dagen na de verhitte discussie biedt Vinicius openlijk zijn excuses aan.

De Clásico werd zondag met 2-1 gewonnen door Real Madrid. In de 72e minuut vloog de vlam in de pan tijdens de wissel van onder anderen Vinicius. "Zullen we vechten", zou Lamine Yamal naar de Braziliaan hebben geroepen, nadat de spanning al heel de wedstrijd werd opgebouwd. Vinicius zou daarop hebben gereageerd met: "Kom maar op!" Uiteindelijk moesten stafleden het duo uit elkaar houden.

Yamal op de vingers getikt

In aanloop naar het belanden duel wakkerde Yamal al het vuurtje aan, door op sociale media te delen dat spelers van Real Madrid over alles klagen en valsspelen. Hierdoor werd hij na de Clásico door zijn club op de vingers getikt. De clubleiding van Barcelona vertelde Yamal dat hij niet meer provocerende dingen mag delen en dat hij alles wat hij deelt moet communiceren met de clubleiding.

'Soms wint mijn passie het van me'

Ook Vinicius moest na zijn wangedrag diep door het stof. "Vandaag wil ik mijn excuses aanbieden aan alle fans van Madrid voor mijn reactie op mijn wissel in El Clásico", schreef de 25-jarige aanvaller woensdag op X. "Net zoals ik vandaag tijdens de training al mijn excuses heb aangeboden, wil ik ook nogmaals mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, de club en de voorzitter."

Vervolgens kwam hij met een verklaring voor zijn gedrag. "Soms wint mijn passie het van me; ik wil altijd winnen en mijn team helpen. Mijn competitieve aard komt voort uit de liefde die ik voel voor deze club en alles wat die vertegenwoordigt. Ik beloof elke seconde te blijven vechten voor het welzijn van Real Madrid, zoals ik dat al vanaf dag één doe", aldus de aanvaller van de Spaanse koploper.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

