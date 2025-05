Geheime e-mail met waarschuwing over Barcelona-ster Lamine Yamal uitgelekt: 'Moeten beslissing nemen'

Stervoetballer Lamine Yamal is op 17-jarige leeftijd kampioen van Spanje geworden met FC Barcelona. Hij speelt sinds 2014 voor de Catalanen, maar het had weinig gescheeld of hij was niet in de jeugd van Barça terechtgekomen. Dat blijkt uit een opgedoken e-mail.

De piepjonge Yamal lijkt al zijn hele (korte) leven bij FC Barcelona te voetballen, maar niets is minder waar. Hij zette zijn eerste voetbalstappen bij amateurclub CF La Torreta en zat dicht bij een vertrek naar dé stadsrivaal van FC Barcelona: Espanyol.

Opgedoken e-mail

Terwijl Yamal zijn eerste meters maakte als voetballer, sloot La Toretta een samenwerkingsverband met Espanyol, wat de jonge Yamal naar de rivaal van Barcelona had kunnen leiden. Dit werd voorkomen door de cruciale tussenkomst van Óscar Hernández, destijds scout van Barcelona voor kinderen tussen de vijf en zeven jaar.

Dat blijkt uit een opgedkoken e-mail. Hernández hoorde van deze overeenkomst via de voorzitter van La Torreta. Belangrijker nog: de deal was nog niet helemaal rond. Hij stuurde daarom een cruciale e-mail naar Marc Serra, destijds coördinator van het zeven-tegen-zeven voetbal bij Barça, om hem te waarschuwen voor het bijzondere talent dat hen kon ontglippen.

De e-mail werd onthuld door Jijantes FC. Daarin stond: "We moeten deze week nog een beslissing nemen, want La Torreta gaat in februari een samenwerkingscontract tekenen met Espanyol."

Yamal maakt indruk

Een cruciaal moment. Lamine werd door Barcelona uitgenodigd om, samen met zijn moeder, mee te trainen met een team van spelers die een jaar ouder waren dan hij. Hij maakte zoveel indruk dat hij vervolgens hetzelfde deed met kinderen van acht jaar. En opnieuw blonk hij uit.

Indruk maken doet hij nog steeds. In de kampioenswedstrijd tegen uitgerekend Espanyol maakte Yamal de openingstreffer. Met nog twee wedstrijden te gaan in de La Liga was de aanvaller goed voor acht doelpunten en liefst vijftien assists.

