Geïrriteerde Sparta-trainer Maurice Steijn haalt flink uit in titelstrijd van PSV: 'Dat vind ik ongepast'

Sparta-trainer Maurice Steijn spreekt van een 'onrespectvolle behandeling' van PSV in aanloop naar het kampioensduel van de Eindhovenaren. De voormalig trainer van de Amsterdammers hoopt met de Kasteelheren een kampioensfeestje door de neus te boren en is extra getergd.

In aanloop naar het kampioensduel van PSV ging het in Eindhoven héél weinig over Sparta. Steijn heeft zich daar zichtbaar aan gestoord. "Je ziet natuurlijk alles dat er gebeurt. Het is net of Sparta niet bestaat. Ook zoals er in Eindhoven wordt gereageerd: zo laat is de huldiging, zo laat is dit, zo laat is dat. Zonder een voorbehoud. Ik vind dat niet gepast. Je gaat zomaar aan Sparta en aan deze wedstrijd voorbij", vertelt Steijn voorafgaand aan het duel bij ESPN.

De voormalig Ajacied kan zijn oude cluppie een handje helpen door een resultaat te boeken tegen PSV. Bij puntenverlies van de Eindhovenaren én een zege van Ajax tegen FC Twente zijn de Amsterdammers alsnog landskampioen. Steijn benadrukt dat Sparta ook genoeg heeft om voor te spelen. "Het is ook niet zo dat wij op plek achttien staan en al gedegradeerd zijn. Wij spelen nog ergens om", doelt de ervaren trainer op het halen van play-offs voor Europees voetbal.

"Dus ik vond een aantal dingen ongepast. Maar goed, daar kunnen de spelers en staf van PSV niets aan doen", gaat Steijn verder. De trainer van Spangen begreep de vreugde van afgelopen woensdag wél. "Zeker. Dat maakt mij niet uit, maar het gaat mij meer wat er daaromheen allemaal in de stad gaande is. Ik vind dat niet gepast en daarin ben ik niet de enige."

Strijd om play-offs

Zes clubs vechten nog volop om de laatste vier tickets voor de play-offs om Europees voetbal. AZ en FC Twente hebben hun plaats al veiliggesteld, maar voor de overige plekken is de strijd spannender dan ooit. De wedstrijden Heracles tegen NEC en PEC Zwolle tegen FC Groningen gelden als directe confrontaties in deze race. Ondertussen hoopt Heerenveen in hetzelfde gevecht punten te pakken tegen Feyenoord, waar voormalig trainer Robin van Persie de leiding heeft.

