Calvin Stengs verhuisde dit seizoen met zijn vriendin Beau de Boer (dochter van voetbalicoon Frank de Boer) en hun zoontje Saint naar het Italiaanse Pisa, waar hij op huurbasis speelt. De Feyenoorder raakte echter geblesseerd en moest onder het mes. In een Instagramverhaal van De Boer is Stengs te zien dat hij toch geniet van zijn tijd in Italië, terwijl zijn ploeg in blessuretijd een zege tegen AC Milan in rook op zag gaan.

Stengs verliet Feyenoord begin dit seizoen voor een avontuur bij het Italiaanse Pisa, waar de aanvaller annex aanvallende middenvelder een huurcontract heeft van het jaar. Pisa heeft echter nog weinig gebruik kunnen maken van de komst van de Nederlander. In september liep hij namelijk een liesblessure op, waardoor hij onder het mes moest en naar verwachting drie maanden moet revalideren. Hij speelde tot nu toe slechts elf minuten in twee duels voor de Italiaanse ploeg.

Herstel

Stengs is inmiddels bezig aan zijn revalidatie, nadat hij eind september onder het mes ging. De Nederlander liet zich succesvol opereren in Finland. Ondertussen verkeert de Italiaanse club in slecht weer. Pisa staat momenteel zeventiende in de Serie A, net boven de degradatiezone.

In de laatste vijf duels won de ploeg geen enkele keer. Vrijdagavond nam Pisa het op tegen topclub AC Milan in een uitduel. De ploeg van Stengs leek eindelijk een overwinning binnen te slepen tegen de topclub, maar in de blessuretijd maakte Zachary Athekame de gelijkmaker voor de ploeg uit Milan.

Gezellig etentje

Zaterdagochtend deelde Beau, de vriendin van Stengs, een opvallende foto in haar verhaal op Instagram. Daarop was de voetballer aan tafel te zien met een glas witte wijn. Vermoedelijk ging het om een foto van de avond ervoor, toen zijn ploeg een punt wist binnen te slepen tijdens de topper tegen AC Milan. Het is echter maar de vraag of trainer Alberto Gilardino blij zal zijn om te zien dat Stengs aan de wijn zit.

i © Instagram: @beaudeboer

Een glas wijn hoort natuurlijk ook wel bij de Italiaanse levensstijl. Daar lijkt Stengs ondanks zijn blessure tijdens zijn huurperiode dus toch nog van te kunnen genieten.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.