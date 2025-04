Gelekte kleur van WK-shirt Brazilië wekt enorme woede en dwingt bond zelfs tot officiële reactie

Hoewel Brazilië nog helemaal niet zeker is van deelname aan het WK voetbal van 2026, zijn de fans van het iconische voetballand verre van blij met gelekte informatie over het nog te maken uitshirt van de nationale ploeg voor het WK. Er wordt waarschijnlijk voor een hele andere kleur gekozen dan voor het traditionele blauw in het uitshirt.

Het is onrustig bij de Braziliaanse voetbalbond (CBF). Na de heen-en-weer gaande onderhandelingen over de nieuwe bondscoach - A BOLA meldde woensdag dat Jorge Jesus weer serieus in beeld is nadat een akkoord met Ancelotti dreigde te mislukken - is er nu opnieuw ophef ontstaan, wat een officieel statement van de bond nodig maakte.

Rood shirt

Op sociale media circuleren beelden van het vermeende nieuwe uittenue van Brazilië voor het WK 2026. Volgens Footy Headlines zouden Nike en de CBF een rood shirt hebben ontworpen, geproduceerd door Jordan. De reacties van de fans lieten niet lang op zich wachten en waren unaniem afkeurend.

Statement Braziliaanse voetbalbond

De CBF bracht de volgende verklaring uit: "De Braziliaanse voetbalbond (CBF) verduidelijkt dat de recent gepubliceerde afbeeldingen van vermeende tenues van het Braziliaanse nationale team voor het WK 2026 niet officieel zijn. Noch de CBF, noch Nike heeft formeel details vrijgegeven over de nieuwe kledinglijn. De bond bevestigt haar toewijding aan haar statuten en meldt dat de nieuwe collectie WK-tenues nog in samenwerking met Nike zal worden vastgesteld."

Geel en blauw

Brazilië speelt al sinds mensheugenis de thuiswedstrijden in het geel. Niet voor niks is een van de bijnamen van de nationale ploeg 'de kanaries'. Het uittenue is ook vrijwel altijd blauw. Niet gek dat de fans dus boos reageren. Overigens moet Brazilië nog aan de bak in de kwalificatie voor het WK voetbal.

WK-kwalificatie Zuid-Amerika

Alleen Argentinië is vooralsnog al zeker van deelname aan de groepsfase van het WK in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Achter de regerend wereldkampioen is Ecuador ook bijna zeker. Brazilië strijdt met Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela en Bolivia om de laatste vier directe tickets naar het WK. De eerste zes landen plaatsen zich rechtstreeks, het zevende land moet de play-offs in. In juni en september worden nog vier duels gespeeld.