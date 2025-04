'Real Madrid gooit roet in het eten: Carlo Ancelotti's transfer naar Brazilië van de baan'

De overstap van Carlo Ancelotti naar de Braziliaanse nationale ploeg lijkt in gevaar te zijn door bemoeienis van Real Madrid. De onderhandelingen tussen de Italiaanse coach en de Braziliaanse voetbalbond (CBF) zitten vast door financiële obstakels, terwijl Ancelotti ook een lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië overweegt.

De onderhandelingen tussen Ancelotti en de Braziliaanse voetbalbond stonden aanvankelijk op het punt om afgerond te worden, maar de situatie werd gecompliceerd toen Real Madrid zich ermee ging bemoeien.

De Spaanse club wil niet dat Ancelotti vertrekt voordat het WK voor clubs, dat begin juni plaatsvindt, is afgerond. Dit heeft de overgang naar Brazilië vertraging opgeleverd, aangezien Real Madrid geen financiële compensatie wil betalen voor het resterende contractjaar van de Italiaanse coach, meldt het Spaanse medium AS.

Tijd dringt voor de Braziliaanse bond

De Braziliaanse bond wil Ancelotti echter zo snel mogelijk aanstellen, omdat de nationale ploeg binnenkort twee belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden speelt tegen Ecuador en Paraguay in juni. Deze wedstrijden zijn cruciaal voor de Seleção, die momenteel op de vierde plaats staat in de kwalificatiereeks voor het WK 2026. Brazilië is dringend op zoek naar een nieuwe coach nadat Dorival Júnior eind maart werd ontslagen, drie dagen na een vernederende 4-1 nederlaag tegen aartsrivaal Argentinië.

Ondanks de obstakels blijft de CBF hoopvol over de kans dat Ancelotti alsnog de leiding zal nemen. Echter, de tijd begint te dringen. De Braziliaanse bond onderzoekt ondertussen ook andere opties, waarbij Jorge Jesus, momenteel zonder club, genoemd wordt als tijdelijke oplossing als de deal met Ancelotti niet doorgaat.

Saoedi-Arabië maakt het Ancelotti moeilijk met gigantisch aanbod

Ancelotti zelf wordt geconfronteerd met een lucratief aanbod vanuit Saoedi-Arabië. Volgens Marca wordt er gesproken over een salaris van 50 miljoen euro per jaar voor de Italiaan, wat de situatie verder compliceert. De Italiaanse coach heeft al eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn in een avontuur in Saoedi-Arabië, maar zijn prioriteit ligt momenteel bij het afronden van de situatie met de Braziliaanse bond.

Interne conflicten en teleurstellingen bij Real Madrid

De chaos bij Real Madrid neemt toe door zowel de onrust rondom Ancelotti als een incident tussen Luka Modric en Antonio Rüdiger. Na de verloren Copa del Rey-finale ontstond er een fysieke confrontatie in de kleedkamer, toen Rüdiger woedend werd na een scheidsrechterlijke beslissing. Modric, teleurgesteld in zijn teamgenoot, ging de confrontatie aan. Het conflict werd snel gesust, maar de spanning binnen de club groeit, temeer omdat ze strijden voor de titel in La Liga en het WK voor clubs.

Ancelotti, die tussen 2013 en 2015 al trainer was bij Real en in 2021 terugkeerde, heeft dit seizoen de zaken niet goed draaiende gekregen. Ondanks het winnen van twee Champions League-titels en twee Spaanse titels in zijn tweede periode, werd Real Madrid dit seizoen al in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld en verloren ze de Copa del Rey-finale van Barcelona. In La Liga staat de club vier punten achter koploper Barcelona.

