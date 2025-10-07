Micah Richards is in Engeland een geliefde tv-analist, maar de oud-verdediger had de laatste jaren steeds meer last van rugklachten. Daarom heeft hij een ingrijpend besluit genomen, hij is gestopt met drinken.

Richards had geen last van overmatig drinken, maar af en toe hield hij wel van een glaasje. De Engelsman had echter zo veel last van zijn rug, dat hij niet genoeg kon sporten. Daarom zag hij dat er steeds meer kilo's bijkwamen. Richards besloot daarom om te stoppen met drinken, zodat hij zijn calorie-inname naar beneden kon halen. De Engelsman komt daardoor minder aan door zijn alcoholstop.

'Ik was het probleem'

In de podcast The Rest Is Football van oud-voetballer Alan Shearer en Gary Lineker geeft Richards tekst en uitleg bij zijn besluit. "Het probleem was dat wanneer ik een drankje dronk, ik de volgende dag niet naar buiten ging om het er weer af te sporten. Ik kreeg ook nog eens last van mijn rug en daar heb ik een injectie voor gekregen. Mijn rug is nu echt wel even klaar en nu ik niet drink voel ik me echt geweldig. Het voelt alsof ik steeds meer energie in mijn lijf heb."

Boksen

Richards is tegenwoordig actief als een van de analisten van het bekende CBS Champions League-programma, waar hij samen met Thierry Henry, Jamie Carragher en presentatrice Kate Scott de show steelt. De man van laatstgenoemde is Malik Scott, oud-coach van zwaargewicht boksen Deontay Wilder. Richards traint regelmatig samen met Scott en de oud-voetballer maakt een ijzersterke indruk. De verwachting is zelfs dat de ex-verdedigers misschien ooit aan een boksevenement mee kan doen, als zijn rugpijn hem geen parten blijft spelen.

Micah Richards

Richards kende een uitstekend begin van zijn loopbaan toen hij als jonge speler doorbrak bij Manchester City. De 37-jarige Engelsman speelde later nog voor Fiorentina en Aston Villa, maar hij stopte op 31-jarige leeftijd al met voetballen. Richards moest noodgedwongen stoppen vanwege een slopende knieblessure die hem lange tijd aan de kant hield. Zijn laatste wedstrijd speelde hij zelfs al in 2016 op 28-jarige leeftijd.