Geliefde Sem Smit deelt prachtige beelden van groot feest met Steven Bergwijn en kinderen

Voor voetballer Steven Bergwijn is het seizoen van Al-Ittihad geëindigd met dubbel feest: de Saudische club werd landskampioen én veroverde de nationale beker. Bergwijns partner Sem Smit bezocht de finale en is reuze trots op de aanvaller.

In de finale van het Saudische bekertoernooi werd Al-Qadsiah verslagen met 3-1. Twee goals aan de kant van de winnaar werden geleverd door Karim Benzema. Aan sterren dus geen gebrek in de Saudi Pro League. Bergwijn vertrok aan het begin van het seizoen 2024/25 naar Al-Ittihad. Zijn vorige club Ajax kreeg 21 miljoen voor de transfer.

Trots op de kampioen

Sem Smit post op Instagram een foto waarop ze poseert met Bergwijn en hun gezin. "Ik vier mijn kampioen. Trots", schrijft ze.

Bergwijn had sinds 2015 een relatie met Chloe Jay. Met haar kreeg hij een 2020 een zoontje. In datzelfde jaar kreeg de Oranje-international ook een zoontje met Smit. Hij bleek een affaire met haar te hebben gehad. De relatie van Bergwijn met Chloé eindigde en sinds 2021 is hij officieel samen met Sem. In april 2024 werd hun zoon Lewis Delano Johnson geboren.

Al-Ittihad

Al-Ittihad, getraind door Laurent Blanc, kreeg het in de bekerfinale makkelijker nadat Al-Qadsiah met tien man kwam te staan. In de 81e minuut verdiende Ezequiel Fernández een tweede gele kaart. Hij moest dus van het veld.

De eerste goal van Benzema, in de 34e minuut, kwam voort uit een voorzet op de borst van Bergwijn. Voor rust viel de tweede goal via Houssem Aouar. Pierre-Emerick Aubameyang kwam nog met de aansluitingstreffer in de extra tijd van de eerstehelft, via een strafschop. In de slotfase van de tweede helft maakte Benzema de verslossende 3-1.

Oranje

Bergwijn is sinds zijn overstap naar de Saudi Pro League niet meer in beeld bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Bergwijn weinig sportieve ambities toont door naar die competitie te gaan.

"Hij moet wachten op een nieuwe bondscoach. Dan zeg ik toch niks verkeerds? Hij heeft zelf gezegd dat hij onder mij niet wil spelen", aldus Koeman, die een woorednwisseling heeft met Bergwijn over de kwestie. "Dan houdt het op. Die deur is dicht tot wanneer hij komt of laat weten hoe of wat."