Raheem Sterling beleefde een zeer angstige avond. Inbrekers drongen zijn huis binnen terwijl hij en zijn kinderen aanwezig waren.

Schokkende taferelen speelden zich afgelopen zaterdag af in de woning van Raheem Sterling. Inbrekers drongen zijn huis binnen terwijl de Chelsea-ster en zijn kinderen aanwezig waren.

Traumatische ervaring

De 30-jarige voetballer van Chelsea beleefde een traumatische ervaring. Hij stond oog in oog met de indringers die zijn privéruimte schonden. Volgens berichten werden de gemaskerde daders verrast door de aanwezigheid van het gezin. Het incident vond slechts een uur voor de wedstrijd van Chelsea tegen Wolves op Stamford Bridge plaats. Waarschijnlijk gingen de inbrekers ervan uit dat het huis leeg zou zijn.

De 82-voudig international van Engeland zat dit seizoen nog niet bij de wedstrijdselectie van de Londense topclub. Om die reden zal hij op de avond van de wedstrijd gewoon thuis zijn geweest.

'Mes uit de keuken gepakt'

Een bron die met The Mirror sprak, meldde dat Sterling, in een poging zijn gezin te beschermen, "een mes uit de keuken pakte om de indringers te confronteren." Gelukkig sloegen de daders op de vlucht zonder waardevolle spullen mee te nemen. De voetballer en zijn kinderen zijn ongedeerd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart om de daders op te sporen.

Opmerkelijk is dat dit niet de eerste keer is dat de Engelse international slachtoffer wordt van een inbraak. In 2022, tijdens het WK in Qatar, moest hij tijdelijk de selectie van het Engelse nationale team verlaten en met spoed terugkeren naar huis. Inbrekers waren toen zijn huis binnengedrongen, waar zijn gezin aanwezig was. Bij dat incident werden waardevolle spullen ter waarde van ongeveer 300.000 pond gestolen.

