Gemeente Eindhoven hangt 'verkeerde banners' op van PSV, situatie vergeleken met desastreuse dag Ajax

In Eindhoven heerst kampioenskoorts. Misschien wel iets té. Zaterdagochtend werden namelijk banner opgehangen met de tekst 'PSV Kampioen' erop. Dat terwijl zowel de mannen- als vrouwenploeg nog geen kampioen is.

Foto's en video's van de doeken gaan rond op sociale media. Dus zocht Omroep Brabant contact op met de gemeente Eindhoven. "De verkeerde exemplaren zijn opgehangen", vertelt een woordvoerder aan de regionale omroep. Het schijnt dat de banners na de overwinning van woensdag op Heracles Almelo (4-1) en het gelijkspel van Ajax bij Groningen (2-2) al werden opgehangen in de binnenstad.

"We hebben twee soorten spandoeken, een neutrale waar gewoon 'PSV' op staat en eentje waar 'PSV kampioen' opstaat", aldus de gemeente. "Toen we het zagen, hebben we gelijk besloten om de banners weg te halen."

De situatie doet denken aan 2016, toen Ajax al zo'n beetje alles had geregeld voor het aanstaande kampioenschap. Er was zelfs al een bus geregeld. Een gelijkspel bij De Graafschap (1-1) zorgde er echter voor dat alle voorbereidingen te prullenbak in konden. PSV won op bezoek bij PEC Zwolle en pakte daardoor op de slotdag de titel. Adam Maher maakte het van dichtbij mee:

Mike Verweij maakte het ook mee, maar dan aan de andere kant als clubwatcher van Ajax. 'In Eindhoven is er (waarschijnlijk terecht) geen twijfel meer dat PSV morgen Sparta verslaat. Doet denken aan 2016 toen alles al in gereedheid was gebracht voor het nooit gehouden kampioensfeest van Ajax', schrijft hij op X.

In Eindhoven is er (waarschijnlijk terecht) geen twijfel meer dat #PSV morgen Sparta verslaat. #spapsv. Doet denken aan 2016 toen alles al in gereedheid was gebracht voor het nooit gehouden kampioensfeest van #Ajax. https://t.co/wimrszFO5w — Mike Verweij (@MikeVerweij) May 17, 2025

PSV op pole position

PSV krijgt zondag de kans om net als vorig seizoen kampioen te worden. De titelhouder gaat op bezoek bij Sparta, terwijl naaste concurrent Ajax het in eigen huis opneemt tegen FC Twente. Daar zag het dik anderhalve maand geleden niet naar uit, toen de Amsterdammers met 2-0 wonnen in Eindhoven en een gat van negen punten sloegen op de ranglijst. Na enkele krankzinnige wedstrijden werd die voorsprong compleet uit handen gegeven.

Als PSV kampioen wordt, kunnen de werklui weer aan de slag om de banners op te hangen.

