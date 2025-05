Huldigen kun je leren: Ajax en PSV strijden niet alleen om de schaal

Dus toch PSV.. Of is het Ajax dat alsnog de titel pakt dit weekend? Saai was het zeker niet dit seizoen. En met mijn ‘bril’ op: voor één van de marketingteams gaat er in ieder geval veel voorbereidingswerk de prullenbak in de komende dagen.

Van kampioensspecials tot merchandise en van huldigingen tot sponsor activaties met de schaal. Het zijn niet alleen de topsporters die strijden op het randje van winst en verlies.

Want een titel is al lang niet meer het slotstuk van een seizoen. Het is een kans. Op zichtbaarheid. Op verbinding. Op originaliteit. En natuurlijk op harde euro’s met oog op het volgende seizoen. Een rondje langs de velden!

NFL (sinds 1987): Win de Super Bowl, ga naar Disney World

‘If you can dream it, you can do it’, een bekende uitspraak van Walt Disney. En wat past daar nog beter bij dan de dromen van een kampioenschap? In de NFL volgt na het laatste fluitsignaal van de Super Bowl steevast dezelfde kreet die wordt uitgesproken door de MVP: ‘We’re going to Disney World!’.

Wat begon als een slimme zet van Disney in 1987 is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie. De winnende ploeg wordt onthaald in het park met een parade, een reclamecampagne en een dag lang zwaaien tussen Mickey en Buzz Lightyear. Sport en storytelling, perfect georkestreerd.

Zien we PSV straks ook juichen in de Efteling? Luuk de Jong op de platte kar door het Sprookjesbos en in de Python?

Ajax (2021): Een titel voor iedereen

Terug naar Nederland. Tijdens het coronaseizoen werd Ajax kampioen zonder publiek in de stadions. Geen volle Arena, geen huldiging. Daarom besloot de club iets terug te doen voor de fans, Ajax liet de kampioensschaal om smelten in maar liefst 42.000 mini-sterren.

Elke seizoenkaarthouder kreeg een stukje van de schaal thuisgestuurd. Zo werd het kampioenschap dat door corona een ‘eenzame’ titel leek, opeens een verbindend feest voor de seizoenkaarthouders. Een case die nog steeds in marketing best practises volop genoemd wordt.

Cariri FC (2024): Opgestaan uit de dood

Een goed idee hoeft zeker niet duur te zijn om de wereldpers te bereiken. In Brazilië promoveerde Cariri FC naar de hoogste divisie van de deelstaat Ceará. Niet groot, wel creatief. Bij de huldiging poseerde het team roerloos op het veld alsof ze dood waren. Een knipoog naar de eigenaar van de club, die ook een uitvaartonderneming runt. De beelden gingen de wereld over. Geen hashtag nodig, geen vlammende commercial. Alleen een idee en inhakenop het juiste moment.

Feyenoord (2023): NBA-taferelen aan de Maas

Titels en kampioensringen. Zoals wel meer, maakt ook deze Amerikaanse traditie de oversteek naar Europa. Waar onder andere de basketballers daar al jarenlang stuk voor stuk een mooie diamanten kampioensring ontvangen, is dit in Nederland ook meer en meer goed gebruik.

En dat begon aan de Maas, bij Feyenoord in 2023. Gerealiseerd door de Amsterdamse (!) juwelier Gassan. In Amerika starten de ringen op 30.000 dollar en heb je zelfs varianten van meer dan 100.000 dollar. Of dit voor de Feyenoorders ook het geval is, is nog maar de vraag. We hebben natuurlijk wel te maken met de Hollandse zuinigheid.

Glorie onder de hamer

Tot slot: alles is te koop, ook in de sport. Niet elke prijs blijft in de kast liggen. Soms krijgt een kampioensmedaille of -ring een tweede leven op een veiling. TeamNL-atleet Eugene Omalla liet onlangs weten zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in Parijs te willen verkopen. Er is al meer dan €20.000,- op geboden. Oud-Feyenoorder Michiel Kramer deed eerder zijn kampioens-Rolex van de hand. Dat zijn heel veel broodjes kroket... En in de NFL veilde LeGarrette Blount zijn Super Bowl-ring voor ruim een ton.

Soms is het noodzaak. Soms symbolisch of gewoon slim. Maar het laat zien: ook sportglorie heeft een marktwaarde. Wellicht staat na dit weekend de medaille van Noa Lang of Davy Klaassen op Marktplaats.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.