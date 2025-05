'Er kwamen ongelooflijk veel emoties los': voormalig PSV-kampioen blikt terug op zinderende ontknoping

Voormalig PSV'er Adam Maher weet als geen ander hoe het voelt om kampioen te worden op een zenuwslopende laatste speeldag. In het seizoen 2015/2016 kende de Eredivisie ook een knotsgekke ontknoping. "Dit soort verrassingen zorgen ervoor dat je helemaal door het dolle heen bent", herinnert Maher zich over de onvergetelijke dag in gesprek met Sportnieuws.nl.

Maher weet nog maar al te goed hoe bijzonder de laatste speeldag in 2016 was, toen PSV in Zwolle kampioen werd. "Wij waren afhankelijk van het resultaat van Ajax tegen De Graafschap. Het enige wat wij konden doen, was onze eigen wedstrijd winnen en goed spelen. Het lot lag bij Ajax en dat terwijl ze normaal negen van de tien keer winnen. Maar deze ene keer viel het, mede door de druk, goed voor ons", zegt Maher lachend. "Dat was wel fijn, hoor."

Zenuwslopend scenario in 2016

De voormalig middenvelder van PSV en AZ wijst erop dat de situatie van afgelopen woensdag sterk leek op het zenuwslopende scenario in 2016. "Onze wedstrijd was al afgelopen, terwijl De Graafschop tegen Ajax nog bezig was. Iedereen volgde het duel op hun telefoontje. En toen zagen we De Graafschap scoren. Dat moment bracht zoveel vreugde. Toen was het alleen nog wachten op het laatste fluitsignaal, en wisten we het zeker: we zijn kampioen."

Het intense gevoel van blijdschap benadrukt Maher nog eens. "Op dat moment ben je gewoon aan het rennen. Ik weet eigenlijk niet eens meer waarheen. We hadden al negentig minuten achter de rug, maar het voelde alsof we niet hadden gespeeld – we bleven maar rennen. Ik herinner me nog dat ik wat kramp kreeg, maar er komt dan ineens een soort energie vrij. Na het laatste fluitsignaal kwam er ongelooflijk veel emotie los. Dat was echt een prachtig moment", aldus de PSV'er. Bryan Smeets, die destijds de cruciale gelijkmaker tegen Ajax maakte, blijft een naam om te onthouden. "In Eindhoven zijn ze hem nog steeds een beetje dankbaar", grapt Maher.

'Kampioenschap van 2014/2015 was mooier'

"Het was één van de mooiste dagen in mijn leven", zegt de middenvelder van Damac FC over het kampioenschap van negen jaar geleden. Toch is er, volgens de middenvelder, een nuance als het gaat om de mooiste titel. "Dat kampioenschap van het jaar daarvoor, in 2014/2015, vond ik nóg mooier. Toen werden we op eigen kracht kampioen en dat was de eerste titel in een aantal jaren. Dat maakte het extra speciaal."

Met zijn ervaring weet Maher hoe chaotisch zo’n laatste speeldag kan zijn, zeker in een competitie zoals dit seizoen. "Destijds was de slotfase krankzinnig, maar dit jaar is het al vanaf het midden van het seizoen pure chaos. Het is bijzonder hoe PSV zich toch nog in deze titelstrijd heeft gevochten."

Te vroeg kampioensfeest?

Hoewel PSV nog een wedstrijd te spelen heeft, begrijpt Maher waarom de vreugde er nu al is. “Een voorsprong van negen punten weggeven is iets wat je bij clubs zoals Ajax niet verwacht. Dit jaar heeft PSV zich onnodig moeten terugvechten, en daardoor was natuurlijk grote opluchting. Het moet nog gebeuren. Maar dit soort verrassingen, zoals die van dit seizoen, zorgen ervoor dat je helemaal door het dolle heen bent. Dat lijkt me heel normaal."

Wie pakt de titel?

De vraag wie uiteindelijk kampioen wordt, blijft spannend tot het laatste moment. "Je weet het nooit in de Eredivisie", merkt Maher op. "In deze competitie kan het zomaar dat PSV alsnog punten laat liggen en dat Ajax kampioen wordt. Al heb ik er vertrouwen in dat mijn oude cluppie kampioen wordt en dat zou ook verdiend zijn. Al gunde ik het Ajax met Farioli ook wel, omdat hij met zo’n selectie toch wel héél goed gedaan heeft. Maar ik hoop PSV."

Zondagmiddag om 14:30 uur weten we of PSV de triomf kan verzilveren. De ploeg van Peter Bosz moet dan zien te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Eén ding is zeker: de slotfase van deze chaotische competitie zal niemand snel vergeten.

