De carrière van Ajax-trainer John Heitinga is onlosmakelijk verbonden met Engeland. Als voetballer speelde hij er bij Everton en Fulham, terwijl hij assistent was bij West Ham United en Liverpool. Nu keert hij terug in Engeland als hoofdtrainer van Ajax. Dus pakken de Britse media uit met een ruzie uit 2011.

Heitinga wordt herinnerd aan een avond als speler van Everton tegen Chelsea, de tegenstander woensdagavond van Ajax in de Champions League. 'Dutch hunt', pakt The Sun uit. Daarmee is de toon al gezet voor het duel in het miljardenbal. Het medium schrijft over een voorval tussen Heitinga en Ashley Cole in de vierde ronde van de FA Cup. 'De meeste Chelsea-fans zullen niet vergeten zijn wat Heitinga die avond deed.'

Beruchte botsing

Op Stamford Bridge speelden Chelsea en Everton op 19 februari 2011 tegen elkaar in een replay van de FA Cup. Dit omdat het eerste duel in Liverpool in 0-0 eindigde. Omdat er na 120 minuten in Londen ook een gelijkspel op het scorebord stond, moesten er penalty's aan te pas komen. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor Heitinga.

Heitinga benutte een strafschop en liep daarna terug naar de middencirkel. Op de weg terug kwam hij schouder tegen schouder met linksback Cole. Die was daar niet van gediend en bleek uit zijn concentratie te zijn gehaald. De Engelsman miste een penalty, waarna Phil Neville het Everton van Heitinga naar de volgende ronde schoot.

Ajax in de problemen

Sindsdien is er veel tijd verstreken en heeft Heitinga zelfs tweemaal in Engeland gewerkt. Als assistent-trainer, wat het natuurlijk minder interessant maakte voor een artikel. Nu is Heitinga hoofdtrainer, alleen de vraag lijkt nog hoe lang. De ras-Ajacied staat onder zware druk bij de achterban wegens slecht spel en mindere prestaties. Ajax begon de Champions League met nederlagen tegen Inter (0-2) en Olympique Marseille (0-4).

