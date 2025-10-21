De geruchten over een 'avontuurtje' tussen Gordon en Ajax-trainer John Heitinga bleven dit weekend niet onopgemerkt. Tijdens Ajax – AZ zongen de uitsupporters luidkeels over het duo, waarna het verhaal opnieuw viral ging. In zijn radioprogramma Gordon & Froukje reageert de zanger nu voor het eerst.

Op het veld had Ajax zondagavond weinig reden tot lachen. De ploeg van Heitinga verloor in eigen huis met 0-2 van AZ, dat een zorgeloze avond beleefde in de Johan Cruijff ArenA. Het spel van de Amsterdammers was pover, en de frustratie bij de supporters groeide met de minuut. Met de nieuwe nederlaag neemt ook de druk op Heitinga verder toe, zeker na de reeks tegenvallende resultaten van de laatste weken.

Spreekkoren over Heitinga

In het uitvak konden de AZ-fans hun plezier ondertussen niet op. Met een ludiek liedje haalden ze uit naar Heitinga, waarin ook Gordon en het Griekse eiland Mykonos voorbij kwamen. "De trainer van die stad, die is op Mykonos betrapt", klonk het spottend uit honderden kelen, gevolgd door het refrein: "Ja Gordon, ja Gordon, ja Gordon in je kont." Het filmpje van de spreekkoren ging razendsnel rond op sociale media en zorgde voor een stortvloed aan reacties.

AZ gisterenavond in het uitvak bij Ajax:



“De trainer van die stad, van die stad, van die stad.

De trainer van die stad, die is op Mykonos betrapt.

Dat is toch, dat is toch, dat is toch niet gezond.

Ja Gordon, ja Gordon, ja Gordon in je kont.” pic.twitter.com/EZiQUGSplu — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 19, 2025

Gordon doet boekje open

In zijn ochtendshow Gordon & Froukje op Radio 10 ging de zanger dinsdag in op de commotie. "Ik heb vorig jaar bij Andy in de Auto gezegd dat ik het ooit in het verleden eens met een Ajax-speler heb gedaan", vertelt Gordon. "Toen zijn mensen gaan uitzoeken wie er in die tijd op Mykonos was, en dat bleek John te zijn, met zijn vrouw en kinderen."

Volgens Gordon is het allemaal een misverstand. "Iedereen dacht meteen: dat zal wel Heitinga zijn! Maar dat is natuurlijk niet waar", benadrukt hij lachend. "Ik heb ooit iets gehad met een speler van Feyenoord, van Go Ahead Eagles en van Willem II, maar niet met John Heitinga. Wie het dan wél was? Dat zeg ik lekker niet. We kiss, don’t tell."

'Eigenlijk vond ik het wel opwindend'

Toch kan Gordon er inmiddels wel om lachen. "Ik vond het wel opwindend, hoor. Zo’n heel stadion achter me", zegt hij in zijn radioprogramma. Heitinga zelf heeft nog niet gereageerd op het gerucht of de stadionliedjes. Gordon neemt het allemaal met een korreltje zout. "Het is inmiddels zo groot geworden dat je het niet meer serieus kunt nemen. Laat ze lekker lachen."

Heitinga moet knop snel omzetten

Voor Heitinga en Ajax is er weinig tijd om na te denken over de commotie of de nieuwe nederlaag. De knop moet snel om, want woensdagavond wacht in de Champions League de loodzware uitwedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea. Daar zal Ajax uit een ander vaatje moeten tappen om te voorkomen dat de druk op de trainer nóg verder oploopt.

