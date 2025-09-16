Ruben Amorim zit op de schopstoel bij Manchester United. De Portugese trainer heeft, sinds hij Erik ten Hag vorig seizoen opvolgde op Old Trafford, nog geen verandering kunnen brengen. Sterker nog: hij heeft de slechtste statistieken sinds de Tweede Wereldoorlog bij de Engelse 'topclub'. Nu is er een ultimatum gesteld én is er een shortlist van vijf mogelijke vervangers gelekt.

De start van het seizoen bij Manchester United brengt nog geen verandering in de slechte prestaties en resultaten van vorig jaar. "Dat is geen record dat je bij Manchester United hoort te hebben", zei Ruben Amorim na de 0-3 nederlaag tegen Manchester City in de vierde speelronde van de Premier League. Ondanks het vertrouwen dat de clubleiding in de coach blijft houden, worden er al vijf kandidaten genoemd als zijn opvolger.

Vijf vervangers

Het Engelse Mirror meldt dat er een handvol trainers in beeld is om Amorim te vervangen: Oliver Glasner (Crystal Palace), Gareth Southgate (vrij, voormalig bondscoach Engeland), Andoni Iraola (Bournemouth), Mauricio Pochettino (bondscoach van de Verenigde Staten) en Marco Silva (Fulham).

Drie wedstrijden de tijd

Dezelfde bron gaat nog verder en beweert zelfs dat het geduld van Manchester United opraakt. Er is een ultimatum van drie wedstrijden gesteld om de zaken te keren, anders zal Ruben Amorim waarschijnlijk de laan uitgestuurd worden. Chelsea (thuis), Brentford (uit) en Sunderland (thuis) zijn de volgende drie tegenstanders voor het team van Diogo Dalot en Bruno Fernandes. Bij Sunderland op 4 oktober kunnen de Nederlanders Robin Roefs, Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida Amorim de das omdoen.

Succescoach Crystal Palace

Glasner zorgde dit jaar voor het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van Crystal Palace door de FA Cup en de Supercup te winnen, de grootste trofeeën in de clubgeschiedenis. Iraola leidde Bournemouth vorig seizoen naar de negende plaats in de Premier League, wat de beste klassering in de clubgeschiedenis evenaarde. En momenteel staat hij op de vierde plaats in de competitie.

Mauricio Pochettino bereidt het nationale team van de Verenigde Staten voor op het WK dat het land volgend jaar organiseert (samen met Mexico en Canada). De Argentijn is vooral bekend van zijn jaren bij Tottenham, waar hij het team in 2019 naar een Champions League-finale leidde, die verloren ging tegen Liverpool. Na de Spurs coachte hij ook Chelsea en PSG.

Vrije kandidaat

Gareth Southgate is de enige van deze trainers die momenteel vrij is op de markt, sinds hij in 2024 vertrok bij het Engelse nationale team, na het verliezen van de tweede opeenvolgende EK-finale, dit keer tegen Spanje.

