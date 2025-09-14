Manchester City en Manchester United strijden zondag om de eer in een beladen stadsderby. Beide trainers staan onder druk, maar volgens United-coach Rúben Amorim ligt die bij hem nét iets hoger dan bij City-coach Pep Guardiola.

Zondag om 17:30 (Nederlandse tijd) zal de stadsderby worden afgetrapt in het Etihad Stadium. Beide ploegen zijn niet al te sterk gestart aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Manchester City verkeert na een aantal glansrijke jaren momenteel op de zestiende plek, slechts twee plaatsen boven de degradatiezone. Manchester United staat momenteel vijf plekken hoger, op de elfde plaats. Beide ploegen wonnen tot nu toe slechts één van de drie gespeelde duels.

'Moet mezelf hier elke dag bewijzen'

In aanloop naar de kraker sprak Amorim, de opvolger van Erik ten Hag sinds het ontslag van de Nederlander bij de Engelse grootmacht, vol lof over Guardiola. Maar met een vergelijking over de druk die beide heren voelen, ging de Portugese coach te ver. "Je kunt het niet vergelijken," stelde Amorim over de druk die hij en Guardiola ervaren. "Die kerel wint constant. Hij kan zich ontspannen als hij niet meer wint. Ik moet mezelf hier elke dag bewijzen en dat voel ik."

"Ik voel me daar heel prettig bij en ik denk dat ik elke dag dat ik hier kom, beter moet presteren. Mij vergelijken met de situatie van Guardiola is gewoon belachelijk", ging hij verder. "Soms zijn we gefrustreerd en boos, maar we hebben te maken met problemen en proberen ons te verbeteren. Ik zie het team nu veel beter spelen. We moeten gewoon klinischer te werk gaan om meer wedstrijden te winnen, dan wordt het makkelijker."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.