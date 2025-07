De horrorblessure bij Bayern München-ster Jamal Musiala zorgt voor veel opschudding in de voetbalwereld. Zijn teamgenoot Alphonso Davies was de wedstrijd via een livestream aan het kijken en reageerde totaal verbijsterd.

Het voorval gebeurde vlak voor rust. Musiala zette druk op Paris Saint-Germain-doelman Gianluigi Donnarumma. Daar ging het mis. De Italiaan was eerder bij de bal en dook er bovenop. Daarbij kwam het been van Musiala in de verdrukking. Op beelden is te zien hoe het been van de Duitser geen normale vorm meer heeft en hoe Musiala het uitschreeuwt van de pijn.

In shock

Zijn ploeggenoot Alphonso Davies zat er heel anders bij op dat moment. Hij keek samen met fans naar de wedstrijd via een livestream. Op het moment dat Musiala zwaar geblesseerd raakt, schiet Davies uit paniek uit zijn stoel: "Nee, nee, nee, nee! Oh mijn God, nee!"

Alphonso Davies was all of us after an injury to his good friend Musiala 😢🤕



🎥 @AlphonsoDavies pic.twitter.com/k4ESVne0Q7 — 433 (@433) July 5, 2025

Na het zien van de blessure zette Davies zijn stream op pauze. Een paar minuten later kwam hij terug en ging hij toch verder, ondanks de vervelende blessure en beelden van zijn teamgenoot Musiala.

Blessure

Davies staat zelf momenteel ook aan de kant met een zware blessure. In maart van 2025 scheurde hij zijn kruisband af en sindsdien is de pijlsnelle linksback bezig met revalideren. De Canadees hoopt in november weer op het veld te kunnen staan.

Wk voor clubs

Bayern ging in de tweede helft onderuit tegen PSG op het WK voor clubs. De Champions League-winnaar pakte maar liefst twee rode kaarten, maar ging er desondanks wel met de zege vandoor. Het werd 2-0.

De tweede goal kwam van Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller maakte de beslissende tweede treffer in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Vervolgens deed hij het juichen na van de onlangs overleden Diogo Jota.