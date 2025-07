Jamal Musiala heeft zaterdag in de kwartfinale van het WK voor clubs een horrorblessure opgelopen. De Duitse spelmaker zette druk op doelman Gianluigi Donnarumma, maar vervolgens ging het volledig mis. De Italiaanse doelman zag de pijn bij zijn tegenstander en had zelf ook de tranen in zijn ogen staan.

Het was bijna rust toen Musiala drukzette op Donnarumma. De Italiaanse doelman van Paris Saint-Germain was net iets eerder bij de bal. Het been van Musiala kwam daardoor echter in de verdrukking en dit leverde geen smakelijke beelden op.

Horrorblessure

Gelijk schreeuwde Musiala het uit van de pijn. In zijn val zag hij de stand van zijn enkel en de schrik zat er daardoor goed in. Gelijk kwamen teamgenoten en tegenstanders naar hem toe, terwijl Donnarumma van de schrik ook vochtige ogen kreeg.

Snel was de medische staf van de Zuid-Duitse club erbij. De scheidsrechter floot ondertussen af voor de eerste helft. Het stond nog 0-0 tussen Champions League-winnaar PSG en Bayern. Na rust was Serge Gnabry de vervanger van Musiala.

WK voor clubs

Zaterdagavond vechten PSG en Bayern om een van de laatste twee plekjes in de halve finale van het WK voor clubs. De andere kwartfinale gaat tussen Real Madrid en Borussia Dortmund en deze wordt later op de avond gespeeld.

Eerder deze week werden de andere kwartfinales gespeeld. Daarin waren Fluminese en Chelsea te sterk voor Al-Hilal en Palmeiras. Komende week komt het club WK tot zijn einde met de finale op 13 juli.

Minuut stilte

