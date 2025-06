Geshockeerde Cristiano Ronaldo tijdens de warming-up aangevlogen, maar kan later ook juichen

Cristiano Ronaldo beleefde een opvallende, maar voor hem niet ongebruikelijke warming-up bij Duitsland - Portugal. De 40-jarige superster werd namelijk aangevlogen door een veldbestormer, waar hij zichtbaar van schrok. Uiteindelijk had Ronaldo wel reden tot juichen.

De Portugese spits werd van achter aangeraakt door de fan, die Ronaldo leek te willen omhelsen. Omdat Ronaldo het niet door had én het op hoge snelheid was, kwam het wat harder aan dan de bedoeling zal zijn geweest. De veldbestormer ontglipte aan de beveiliging, maar die grepen hem vervolgens in de kraag.

Dat ging er niet zacht aan toe, zoals op bovenstaande foto te zien is. Ronaldo vond dat wat overdreven en bedaarde de stewards om hem wat rustiger te behandelen. Hij sloeg zelfs een arm om de jonge fan heen.

Nations League Final Four: toplanden strijden om flinke prijzenpot en voordeeltje voor WK-kwalificatie De Final Four van de Nations League gaan woensdagavond van start, met de halve finale tussen gastland Duitsland en Portugal, de eerste winnaar van het toernooi. Wat staat er precies op het spel? En hoeveel prijzengeld is er te verdienen met het toernooi?

Nations League Final Four

Duitsland en Portugal staan tegenover elkaar in de halve finale van de Nations League. Samen met Frankrijk en Spanje maken zij uit welke twee landen er op zondag 8 juni in de finale komen. Frankrijk en Spanje nemen het donderdag tegen elkaar op.

Grote doel van Ronaldo

Ronaldo is bezig om aan de 1000 doelpunten te komen. De teller staat momenteel op 937, omdat hij tegen Duitsland ook trefzeker was. Hij maakte de 2-1. Het betekende zijn 137e goal voor het nationale elftal en het bleek ook de eindstand. Florian Wirtz (Duitsland) en oud-Ajacied Francisco Conceiçao zorgden voor de andere doelpunten.

Cristiano Ronaldo maakt opvallende keuze rond Al-Nassr en WK voor clubs Cristiano Ronaldo werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Al-Nassr. De 40-jarige aanvaller wil koste wat kost meedoen aan het nieuwe WK voor clubs, dat op 14 juni van start gaat in de Verenigde Staten. Maar zijn huidige contract in Saoedi-Arabië loopt pas eind juni af en dus ontstaat er een race tegen de klok.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or is momenteel op zoek naar een nieuwe club om zijn goals voor te maken. Zijn contract bij Al-Nassr leek afgelopen en op Instagram gaf Ronaldo aan op zoek te gaan naar een 'nieuw hoofdstuk'.

Maar het zou tóch kunnen dat CR7 bij de club uit Saoedi-Arabië blijft. Er gaan nu geruchten dat hij meer zeggenschap krijgt bij Al-Nassr en mag helpen bepalen welke spelers er naar de club komen. Ronaldo is namelijk altijd op zoek naar prijzen en die had hij in 2,5 jaar nog niet gevonden. De afgelopen twee seizoenen kroonde hij zich wel tot topscorer van de Saudi Pro League.