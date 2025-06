Cristiano Ronaldo maakt opvallende keuze rond Al-Nassr en WK voor clubs

Cristiano Ronaldo werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Al-Nassr. De 40-jarige aanvaller wil koste wat kost meedoen aan het nieuwe WK voor clubs, dat op 14 juni van start gaat in de Verenigde Staten. Maar zijn huidige contract in Saoedi-Arabië loopt pas eind juni af en dus ontstaat er een race tegen de klok.

De Portugese superster gooide zelf olie op het vuur met een veelbesproken Instagram-post. "Dit hoofdstuk is afgesloten. Het verhaal? Wordt nog geschreven. Dankbaar voor alles", schreef Ronaldo opvallend. Daarmee leek hij definitief afscheid te nemen van Al-Nassr, waar hij sinds januari 2023 actief was.

Toch heeft Ronaldo volgens Franse en Saoedische media inmiddels besloten tóch te blijven bij de club. Hij zou zelfs een nieuw contract hebben getekend, onder strikte voorwaarden.

Geen WK voor clubs, wél de baas bij Al-Nassr

Volgens transferjournalist Rudy Galetti wil Ronaldo alleen blijven als de club daadwerkelijk een team bouwt dat meedoet om de titel. Ook zijn macht binnen de club groeit. Hij krijgt inspraak in transfers en selectiebeleid, en zou in de zomerstop zelfs functioneren als een soort manager. Spelers als Otávio Monteiro, Aymeric Laporte en Sadio Mané lijken te vertrekken. Terwijl namen als Casemiro en Mateo Kovacić worden genoemd als versterkingen, met Ronaldo als overtuigende factor.

De keuze om te blijven betekent wél dat deelname aan het WK voor clubs vrijwel uitgesloten is. De speciale FIFA-transferperiode voor dat toernooi loopt tot 10 juni. Een deelnemende club zou voor die datum een transfersom moeten betalen aan Al-Nassr. De verwachting is dat dat bedrag rond de 12 miljoen euro ligt. Te veel, voor een speler die drie weken later transfervrij zou zijn. En dus haakt Ronaldo waarschijnlijk af voor het toernooi waarin zijn aartsrivaal Lionel Messi met Inter Miami wél van de partij is.

Ronaldo richt zich op Portugal en nieuwe mijlpalen

Toch is stoppen voorlopig geen optie. Ronaldo is nog altijd aanvoerder van Portugal en bereidt zich momenteel voor op de halve finale van de Nations League tegen Duitsland. Op Instagram liet hij weten: "Gefocust op dit doel." Hij wil met zijn land naar het WK van 2026 en droomt openlijk van een mijlpaal: 1.000 doelpunten in zijn carrière. De teller staat nu op 936.

De nog altijd topfitte Ronaldo, goed voor 93 goals en 19 assists in 105 duels voor Al-Nassr, mag dan geen prijs gewonnen hebben in Saoedi-Arabië, de honger is er nog altijd. En dus krijgt zijn verhaal nog een vervolg, dit keer onder voorwaarden die hij zélf heeft opgesteld.