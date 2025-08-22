Een heel opvallende inbraak bij het Goffertstadion. Daar was voor liefst 15.000 euro aan tenues en andere merchandise van NEC gestolen. De Eredivisie-club heeft aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels heeft NEC de tenues weer terug.

Daarbij zaten veel wedstrijdshirts die eigenlijk volgende week in de verkoop zouden gaan. Door de inbraak kan dit maar in beperkte mate. "De tenues zijn vanwege het jubileumseizoen zeer gewild. Door de diefstal is er vanaf volgende week slechts een gelimiteerde oplage beschikbaar", meldt de club op de website.

"N.E.C. betreurt deze gebeurtenis ten zeerste en staat in nauw contact met de politie om de zaak op te lossen. Daarnaast wordt supporters opgeroepen om alert te zijn: mocht je nieuwe shirts of andere merchandise aangeboden krijgen, dan is er mogelijk sprake van gestolen goederen." NEC viert dit seizoen het 125-jarig jubileum. Om die reden speelt de club uit Nijmegen in de Eredivisie in zes verschillende shirts.

Gestolen shirts zijn weer terug

Enkele dagen na de ophef om de bizarre inbraak deelt NEC heuglijk nieuws: de tenues zijn weer terug. 'Dankzij de inzet van de politie, de oplettendheid van vele Nijmegenaren en de betrokkenheid van onze trouwe achterban, is de gestolen merchandise in korte tijd onderschept', schrijft de huidige nummer één van de Eredivisie op de clubsite. Wie de daders zijn, is niet bekend.

Goedkope en dure tenues

Eerder deze maand schreven wij al uitgebreid over de zes tenues van de club uit Nijmegen. NEC biedt één van de goedkoopste shirts van de hele Eredivisie aan. Zo kost een shirtje slechts 59,99 euro, terwijl je bij de drie topclubs én FC Utrecht 100 euro kwijt bent.

Uitstekend begin van het seizoen

NEC is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Met zes nieuwe aanwinsten in de ploeg staat de club momenteel bovenaan in de Eredivisie na twee speelronden. Heracles (1-4) en Excelsior (5-0) werden overtuigend aan de kant gezet.

