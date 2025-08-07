Het nieuwe seizoen van de Eredivisie staat voor de deur. Dan is het niet alleen uitkijken naar nieuwe spelers, opkomende talenten en de spannende strijd, maar ook zeker naar de gloednieuwe shirts. Welke zijn het duurst, en welke het goedkoopst? Sportnieuws.nl zocht het uit.

Shirtsponsoren hebben weer hun uiterste best gedaan om de mooiste pareltjes te ontwerpen. Liefst zeven clubs worden gesponsord door het Nederlandse merk Robey. Dat zijn Excelsior, FC Groningen, FC Volendam, Fortuna Sittard, NEC, Sparta Rotterdam en Telstar. Het Engelse Castore is de eerstvolgende in de rij: FC Twente, FC Utrecht en Feyenoord.

Adidas (Ajax en PEC), Nike (AZ en NAC) en Stanno (Go Ahead Eagles en Heracles Almelo) hebben ieder twee teams. Landskampioen PSV (Puma) en sc Heerenveen (Macron) kiezen hun eigen weg.

Fans van topclubs betalen hoofdprijs

Het is Ajax dat de duurste shirtjes verkoopt. Replica's van het thuis-, uit- en derde tenue zijn 100 euro. Daarmee zijn ze vijf cent duurder dan Feyenoord, dat dit jaar liefst vier shirts heeft uitgebracht, en PSV, dat het net als Ajax met drie tenues doet. Bij Feyenoord en PSV kan de aanhang ook authentieke shirts, dus die de spelers dragen. De kosten: respectievelijk 140 en 139,95 euro.

Supporters van NEC kunnen van dat bedrag twee shirtjes kopen. Zij zijn 59,99 euro kwijt voor een shirt van hun favoriete club. Vanwege het 125-jarig jubileum hebben de Nijmegenaren in samenwerking met Robey dan ook groots uitgepakt. Er zijn liefst zes tenues ontworpen, die allemaal lijken op iconische shirts die zijn gedragen in het verleden:

Van alle promovendi biedt Telstar het goedkoopste shirt aan: 69,95 euro. Daarmee zijn ze vier cent goedkoper dan die van Excelsior. FC Volendam laat fans het meeste betalen: 79,95 euro.

Duurste shirts Eredivisie

Hierbij is puur gekeken naar replica's, zonder bedrukking, toegevoegde badges en eventuele supporterskortingen:

Club Merk Kosten shirt Ajax Adidas €100 AZ Nike €79,99 Excelsior Robey €69,99 FC Groningen Robey €69,95 FC Twente Castore €85 FC Utrecht Castore €100 FC Volendam Robey €79,95 Feyenoord Castore €99,95 Fortuna Sittard Robey €74,95 Go Ahead Eagles Stanno €74,95 Heracles Almelo Stanno €74,99 NEC Robey €59,99 NAC Breda Nike €74,99 PEC Zwolle Adidas €79,99 PSV Puma €99,95 sc Heerenveen Macron €79,99 Sparta Rotterdam Robel €78,95 Telstar Robey €69,95

