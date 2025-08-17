De Eredivisie op zich is altijd al spannend genoeg. De Nederlandse competitie staat garant voor spektakel, maar wat minstens net zo belangrijk blijkt als punten in de Eredivisie zijn doelpunten. Meer dan eens wordt de stand aan het eind van het jaar beslist door doelsaldo. Elke week houden wij de ranglijst van meeste doelpunten bij.

PSV is vorige week afgetrapt met een gigantische klapper. Door met 6-1 te winnen van Sparta en 0-2 van FC Twente, hebben zij een doelsaldo van 7. Echter verloren de Eindhovenaren daarmee hun koppositie aan NEC, dat in de eerste speelronde dat uit de slof schoot tegen het gepromoveerde Excelsior en zaterdag met 1-4 won op bezoek bij Heracles. Dat brengt de club op een doelsaldo van 8, waarmee het deze week de koppositie pakte.

Matige start voor Ajax en mager doelsaldo Feyenoord

Er werd door een ieder verwacht dat Ajax ook wel zou mee dingen om de eerste plek na de eerste speelronde. Maar ze bleven steken op 2-0 tegen Telstar. In de tweede speelronde speelden de Amsterdammers gelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles. Dat brengt hen voorlopig op de vijfde plaats. Feyenoord wist met 2-1 te winnen in de Rotterdamse derby tegen Excelsior.

In de eerste speelronde wonnen de Rotterdammers met 2-0 van NAC Breda. Met zes punten en een ietwat matig doelsaldo van 3, moet Feyenoord het voorlopig doen met de derde plaats. Daarbij wordt het op de nek gezeten door PEC Zwolle op plek vier, dat hetzelfde aantal punten en hetzelfde doelsaldo heeft als de Rotterdammers. De Zwollenaren hebben alleen een doelpunt minder gescoord.

Doelsaldo

Verschillende jaren zijn er op cruciale plekken in de ranglijst beslissingen gevallen door doelsaldo. De kampioen, maar ook de play-offs om promotie/degradatie zijn er wel eens mee beslist. Het is dan ook niet gek dat met name de trainers van topclubs hameren op veel doelpunten. Zelfs als er al een comfortabele voorsprong staat. Doelpunten kunnen het verschil maken.

