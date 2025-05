Gestresste bondscoach geeft inkijkje in moeilijkheden: 'Zorgt ervoor dat ik niet kan eten en slapen'

Bondscoach Roberto Martínez van Portugal sprak openhartig over hoe hij omgaat met beslissingen die grote invloed hebben op de carrière van een speler. Eerlijkheid is volgens hem cruciaal.

"Slecht nieuws moet je persoonlijk brengen, goed nieuws mag je met de groep delen, want dat is reden voor een feestje. Het is makkelijk om te zeggen dat iemand niet speelt en het daarbij te laten, maar dat is slecht leiderschap", aldus de Spaanse coach tijdens het evenement 'Topsport in Veeleisende Omgevingen' aan de Universiteit van Minho in Braga.

'Autoriteit is er niet meer'

De 51-jarige trainer sprak ook over de nieuwe generatie spelers en hoe deze constante aanpassing vereist. "Deze generatie wil weten waarom, ze hebben stimulans, duidelijkheid en hoge eisen nodig. Autoriteit is er niet meer, de leider moet respect afdwingen. We moeten de atleet ervan overtuigen dat hij nodig heeft wat wij hem kunnen bieden om te verbeteren. Bij de nieuwe generatie komt daar honger bij, maar het is lastig om die honger bij een speler te herkennen."

'Ik kan niet eten en slapen'

Roberto Martínez, die met Portugal de Final Four van de Nations League ingaat, ging ook in op het thema stress. "We zijn bang en niet nieuwsgierig, we houden van gewoontes, maar gewoontes veranderen is nieuwsgierig zijn. Stress is goed, want zo neem ik de beste beslissingen. Maar het zorgt er ook voor dat ik niet kan slapen of eten en dat is slecht. Stress maakt succes mogelijk. Het belangrijkste in topsport is de simpele dingen uitzonderlijk goed doen."

'Het is niet makkelijk'

De bondscoach legde ook uit wat het moeilijkst te bereiken is als leider van een groep. "Duidelijkheid is essentieel en het is niet makkelijk om 26 spelers de ruimte te geven om fouten te maken en een band op te bouwen. Teams beginnen met het 'ik', waarbij iedereen zich afvraagt waarom hij in deze ploeg zit. De sleutel is om het individuele pad naar het collectieve doel te laten zien. Een WK winnen is winnen, maar het proces verbeteren is iets anders."