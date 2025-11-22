Ajax speelt aankomende zaterdag thuis tegen Excelsior in een toch wel belangrijke wedstrijd. De Amsterdammers gaan proberen om eindelijk uit hun slechte reeks te komen. De Rotterdammers hebben als nummer zestien ook punten nodig in hun strijd tegen degradatie. Beide teams verkeren in wisselvallige vorm met slechts één zege in hun laatste vijf duels.

De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18:45 uur. Voor de Ajacieden is het zaak om hun eindelijk weer eens te winnen. Interim-trainer Fred Grim moet proberen de club weer op de rails te krijgen. Excelsior wil juist proberen gebruik te maken van de slechte vorm van Ajax om zo broodnodige punten bij elkaar te rapen. Ajax staat momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie met twintig punten uit twaalf wedstrijden. Zij kunnen het zich niet veroorloven om nog meer punten te verspelen zonder aansluiting op de top te verliezen. De vorige wedstrijd in de Eredivisie en tevens de eerste wedstrijd onder het gezag van Fred Grim was op bezoek bij FC Utrecht en ging verloren met 1-2.

Historisch gezien is Ajax overtuigend dominant. Van 51 onderlinge wedstrijden hebben de Amsterdammers er 42 gewonnen, twee verloren en acht gelijkgespeeld. Afgelopen seizoen hebben de ploegen echter twee keer gelijkgespeeld. Excelsior is dus zeker niet kansloos, kijkend naar vorig seizoen en gezien de huidige vorm van Ajax.

Problemen bij Ajax

Ajax verkeert in slechte vorm en kampt veel met interne onrust. Trainer Johnny Heitinga is recentelijk ontslagen en ook van technisch directeur Alex Kroes is het de bedoeling dat hij vervangen wordt. Fred Grim neemt als interim-trainer de ploeg voorlopig over. Hij lijkt nog wel even te blijven ook, want volgens algemeen directeur Menno Geelen gaat Ajax eerst op zoek naar een nieuw technisch directeur voordat zij op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach.

Nieuw gezicht op de bank

Wel komt Denny Landzaat als nieuwe assistent Grim helpen met leidinggeven aan de spelersgroep. De ex-international was vrij na zijn ontslag als assistent van Patrick Kluivert bij Indonesië. Ajax is bezig met een wederopbouw en Landzaat is daarbij een van de eerste aangestelden.

