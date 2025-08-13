Voormalig voetballer Arda Turan heeft punten gescoord bij zijn vrouw Aslihan Dogan Turan. De hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk acteerde opvallend tijdens een interview met een betoverende presentatrice.

Turan leek er alles aan te doen om oogcontact te vermijden met de Oekraïense Daria Bondar Savina. Dat gebeurde na de overwinning van Shakhtar Donetsk op Turks grondgebied tegen Besiktas. Vlak voor de ongemakkelijke woordenwisseling had Turans team met 4-2 gewonnen.

Loyaal aan zijn vrouw

Het viel oplettende fans op dat het niet de eerste keer was dat Turan zoiets deed. De onrustige Turk keek vaak naar de grond of opzij, om ervoor te zorgen dat hij de 24-jarige actrice niet aankeek. Een speelse reactie op sociale media luidde: 'Zijn ogen zijn gericht op de vrouw, zijn hart is gericht op discipline'. Een ander reageerde: 'Hij is bang voor Aslihan, hij durft niemand in de ogen te kijken'.

Arda Turan, Ukraynalı gazeteci Daria Bondar'a yine bakmadan röportaj verdi pic.twitter.com/QM0d6hWQQ8 — Odatv (@odatv) July 25, 2025

Turan trouwde in 2018 met Aslihan Dogan. De plechtigheid vond plaats in besloten kring, waar niemand minder dan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij aanwezig was. De Turkse voetballer is sinds dit seizoen de trainer bij Shakhtar Donetsk, waar hij de Bosnisch-Kroatische Marino Pusic (oud-Feyenoord) opvolgde.

Berucht leven

Turan, bijgenaamd Super Turk, speelde in zijn actieve carrière voor clubs als Galatasaray, Atlético Madrid, FC Barcelona en Istanbul Basaksehir. Ook kwam hij 102 interlands uit voor de Turkije. Zijn afscheid verliep met veel bombarie: Turan sloeg een journalist in het vliegtuig van de nationale ploeg en werd direct weggestuurd.

Een jaar later sloeg hij een zanger een gebroken neus in een nachtclub en dreigde hij met een wapen. Turan kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en acht maanden. In een recent verschenen documentaire reflecteert hij open over deze fouten en zijn persoonlijke en professionele neergang