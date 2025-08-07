Jorrel Hato zit pas net bij Chelsea en krijgt direct met een interessante situatie te maken. De 19-jarige verdediger ziet een van zijn concurrenten geblesseerd wegvallen en zal hopen op een kans. Maar het zou goed kunnen dat Chelsea de transfermarkt op gaat voor een vervanger.

The Sun schrijft dat Levi Colwill dinsdag een scan onderging, waarvan de resultaten momenteel nog niet bekend zijn. Maar trainer Enzo Maresca liet al doorschemeren dat er mogelijk naar een vervanger moest worden gekeken. "Het hangt er van af. Maar we weten ook hoe belangrijk Levi vorig seizoen voor ons is geweest."

Colwill speelde vorig seizoen 43 wedstrijden voor Chelsea in alle competities. Het Engelse medium oppert ook de keuze voor Hato als vervanger, maar Maresca zou het gevoel hebben dat de jonge Nederlander tijd nodig heeft om zich aan te moeten passen. De Londenaren betaalden ruim 44 miljoen euro aan Ajax voor de zesvoudig international.

Zéér grote namen genoemd als vervangers

De Engelse krant heeft alvast drie mogelijke vervangers op een rijtje gezet voor Colwill en dat zijn zeker niet de minste. Marc Guehi van Crystal Palace zou zo'n 46 miljoen euro moeten kosten, Alessandro Bastoni van Inter liefst 86 miljoen euro en dan is Ronald Araujo van FC Barcelona ook nog een optie. De verdediger is nét tot aanvoerder van de club benoemd en zou zo'n zeventig miljoen moeten kosten.

Genoeg spelers om uit te putten

Chelsea heeft overigens nog méér dan genoeg centrale verdedigers achter de hand om de afwezigheid van Colwill op te vangen. Waar de Engelsman centraal staat, daar stond Hato afgelopen seizoen bij Ajax op de linksbackpositie. De Londenaren zijn daar iets dunner bezet: Marc Cucurella is de eerste keuze, terwijl Ben Chilwell een nieuwe club mag zoeken.

