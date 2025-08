Jorrel Hato is bij Chelsea in een heel drukke kleedkamer terechtgekomen. De Londense club heeft liefst 47 spelers. Om een beetje ruimte te maken, heeft Chelsea negen spelers buiten de selectie gehouden.

Dat is te zien op de website van de club. Chelsea heeft nu opeens nog maar 31 spelers, zo vond The Sun uit. Zeven andere spelers zijn namelijk verhuurd. Bij de negen spelers die geen profiel meer hebben op de clubsite, zit een concurrent van Hato. Het gaat om Ben Chilwell, die al 107 wedstrijden voor Chelsea speelde.

De 28-jarige linksback speelt al sinds 2020 bij de club en won in die periode onder andere de Champions League. Afgelopen half jaar werd Chilwell al verhuurd aan Crystal Palace. Met die club won hij de FA Cup. Hato lijkt alleen Marc Cucurella nog voor zich te hoeven dulden op de linksachterpositie, terwijl de jonge Nederlander (19) ook als centrale verdediger uit de voeten kan.

Waslijst aan ontbrekende spelers

De andere acht spelers die geen deel meer uitmaken van de selectie zijn: Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Raheem Sterling, Armando Broja en David Datro Fofana.

Wat opvallend is, is dat Mykhailo Mudryk nog altijd een plekje heeft in de selectie. De Oekraïner is geschorst wegens dopinggebruik en volgens de laatste verhalen zou hij nog jaren aan de kant kunnen staan. De linksbuiten draagt op zijn foto nog wel een shirtje van vorig seizoen.

Aandacht voor Xavi Simons

De selectie van Chelsea zou overigens nog wat groter kunnen worden. De club aast op Nederlander Xavi Simons, die voor een relatief laag bedrag weg zou mogen bij RB Leipzig. De aanvallende middenvelder is zeventig miljoen euro waard, maar de Duitsers zouden met vijftig miljoen genoegen nemen. Ook Alejandro Garnacho van Manchester United staat nog op het wensenlijstje van Chelsea.

