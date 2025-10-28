Het gaat rampzalig met Sheffield Wednesday, viervoudig kampioen van Engeland. De club staat stijf onderaan in het Championship en financieel staat de club er zwaar beroerd voor. Toch was er afgelopen weekend onverwachts succes - niet op sportief gebied.

Wednesday verkeert in zwaar. En die strijd speelt zich af buiten het voetbalveld. De club kampt met ernstige financiële problemen die de toekomst van The Owls op het spel zetten. In de afgelopen maanden kwamen meerdere gevallen van te laat betaalde lonen aan het licht, zowel bij spelers als personeel. De English Football League (EFL) heeft Wednesday formeel aangeklaagd voor het structureel overschrijden van de betaaltermijnen, waarna de club onder streng toezicht is geplaatst.

De club heeft een transferverbod tot januari 2027 en kreeg onlangs een puntenaftrek van 12 punten. Dat gebeurde nadat de club onder curatele werd gesteld om faillissement te voorkomen. Eigenaar Dejphon Chansiri, die de club tien jaar geleden voor zo'n 35 miljoen euro kocht, zit financieel aan de grond.

Volksfeest barst los

Dat betekent dat een administratiekantoor de dagelijkse leiding heeft overgenomen. Om dat te vieren, gingen fans van Sheffield massaal naar het stadion afgelopen zaterdag. Vanwege protesten tegen de eigenaar was dat de laatste maanden steeds minder het geval. Tegen Oxford United (1-2) verlies zat er 27.000 man in Hillsborough. En die pakte het groots aan. Er werd namelijk voor 570.000 euro uitgegeven, aan tickets, merchandise, eten en bier.

More than £200,000 has been spent in Sheffield Wednesday's club shop since the club went into administration on Friday. What a response from the fans 💙👏 pic.twitter.com/5r22Ur1Bpp — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2025

"De kiosken zaten vol met fans die eten en bier kochten, en al die steun betekent meer dan je je kunt voorstellen", meldde de club, die voorafgaand en geintje in petto had richting de vertrokken clubeigenaar. Ze zetten Chansiri weg als een soort virus. "Er is een probleem opgespoord binnen uw club, en het is gestopt om verdere schade te voorkomen. We doorzoeken het systeem om de fout te vinden."

Toekomst ongewis

De grote vraag is hoe het nu verder moet met Wednesday, dat met -6 punten stijf onderaan staat in het Championship. De curator zegt dat er al vier of vijf potentiële geldschieters zijn die de club over willen nemen. Een overname van fans is ook mogelijk, al zal er dan veel geld bij elkaar moeten worden gelegd.