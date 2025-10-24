Vergane glorie. Die omschrijving past pijnlijk goed bij de Engelse voetbalclub Sheffield Wednesday. Viermaal waren The Owls de beste van Engeland, maar nu dreigt een faillisement.

In 1903, 1904, 1929 en 1930 won Sheffield Wednesday kampioen van de hoogste Engelse profcompetitie, die toen nog niet Premier League heette. Ook werd driemaal de beker FA Cup veroverd, waarvan voor het laatst in 1935.

De League Cup kwam in 1991, waarmee Sheffield de drie belangrijkste Engelse titels in de prijzenkast had staan.

12 punten in mindering

Persbureau Reuters meldt dat Sheffield Wednesday, dat uitkomt in het Championship, 12 punten in mindering krijgt van de Engelse bond FA Cup. Ook heeft de club uitstel van betaling aangevraagd. In juni kreeg Sheffield al een tik op de vingers, omdat het niet was gelukt om salarissen uit te betalen aan de spelers.

“English Football League (EFL) kan bevestigen dat zij inmiddels formeel bericht heeft ontvangen dat Dejphon Chansiri, de directeur van Sheffield Wednesday, de nodige stappen heeft ondernomen om zowel voor de club als voor het bedrijf dat eigenaar is van Hillsborough een curator aan te stellen", stelt EFL in een persverklaring.

Curatoren

De club verklaart dat Julian Pitts, Kris Wigfield en Paul Stanley van Begbies Traynor, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsherstructurering, zijn benoemd tot gezamenlijke curatoren van Sheffield Wednesday. “De gezamenlijke curatoren hebben met onmiddellijke ingang het beheer van de club overgenomen om de belangen van de schuldeisers te beschermen en ervoor te zorgen dat Sheffield Wednesday kan blijven functioneren terwijl we zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar zoeken,” zei Wigfield.

A message from the players to all Wednesdayites 🦉 💙 pic.twitter.com/Q2IrA40wu1 — Sheffield Wednesday (@swfc) October 24, 2025

Door de aftrek van twaalf punten staat de club na elf wedstrijden op -6 punten. Sheffield Wednesday is momenteel de hekkensluiter in het Championship, het tweede niveau van Engeland. Sheffield Wednesday bestaat al 158 jaar, waarmee het een van de langst bestaande profclubs van Engeland is.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.