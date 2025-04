Gevallen toptalent (22) kan juichen na zeldzame basisplek bij FC Barcelona in belangrijke week

Ansu Fati stond eindelijk weer eens in de basis bij FC Barcelona. De 22-jarige buitenspeler mocht dit seizoen pas één keer eerder vanaf de aftrap beginnen onder Hansi Flick. Dat was in oktober van 2024, toen Barça met 5-1 van Sevilla won. Zes maanden later kon hij opnieuw juichen.

Fati kwam dit seizoen pas tot negen wedstrijden en slechts 191 minuten. Die potjes verdeelde hij over La Liga (vier), Champions League (vier) en één in de Copa del Rey. De Spaans international (tien interlands, twee goals) zat vaker helemaal niet bij de selectie dan dat hij überhaupt meedeed aan een wedstrijd.

Toch kreeg hij dinsdagavond weer eens de kans van trainer Flick, die hem op 9 april ook vier minuutjes gaf in de kwartfinale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. De nieuwe basisplaats van Fati lijkt te komen door de komende periode van FC Barcelona. Komende zaterdag wacht namelijk de Spaanse bekerfinale tegen eeuwige rivaal Real Madrid.

Druk programma

Vervolgens wacht op woensdag de halve finale van de Champions League, thuis tegen Inter. Door het drukke programma zal Flick zich genoodzaakt hebben gevoeld om tegen Mallorca voor wat andere namen te kiezen. Behalve Fati spelen namelijk ook Hector Fort en Inigo Martinez. Raphinha, Frenkie de Jong, Jules Koundé en Pau Cubarsi zitten op de bank. Robert Lewandowski ontbreekt met een hamstringblessure.

Gelukkig voor Fati en zijn ploeggenoten werd er dinsdagavond gewonnen. Barcelona was vele malen beter dan tegenstander Mallorca, dat werkelijk niets klaarspeelde tegen de koploper van La Liga. Het werd wel maar 1-0 dankzij Dani Olmo. In totaal loste Barcelona liefst 40 schoten en had het bijna 80 procent balbezit. Frenkie de Jong trok als invaller de zege over de streep.

Ansu Fati

Fati gold in zijn tienerjaren als supertalent bij Barcelona. In 2019 maakte hij zijn debuut met 16 jaar en 298 dagen, waarmee hij de op één-na-jongste speler ooit was voor de Catalaanse topclub. Een jaar later droeg de buitenspeler al voor het eerst het shirt van het Spaanse elftal. De 22-jarige Fati draagt overigens nog altijd nummer 10 bij Barça.

Alles over La Liga

