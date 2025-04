Sterspeler Lamine Yamal ondergaat ongelooflijke fysieke transformatie bij FC Barcelona

Voetballer Lamine Yamal ondergaat een ongelooflijke transformatie: van een magere speler naar een echt beest. Zijn club FC Barcelona heeft het 17-jarige talent op fysiek vlak perfect ontwikkeld.

Yamal maakte in 2023 op 15-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste van Barcelona. Op het eerste gezicht leek Yamal erg tenger en mager, en dat was hij ook. Maar niemand kon de magie ontkennen die hij met de bal aan zijn voeten toonde.

Omdat het moderne voetbal echter onmogelijk te spelen is zonder een goede fysieke voorbereiding en een gezond lichaam, besloot de Spaanse international, geboren in 2007 en nu dus 17 jaar oud, zich te richten op zijn fysieke ontwikkeling.

Zeven kilo aangekomen

Als tiener is het cruciaal dat Yamal zich in de juiste richting ontwikkelt en dat Barcelona speciale aandacht besteedt aan zijn vooruitgang. Sinds het begin van het seizoen is Yamal zeven kilo spiermassa aangekomen, wat niet alleen zijn fysiek, maar ook zijn mentaliteit ten goede is gekomen. Zo zou hij meer zelfvertrouwen hebben en sterker en vastberadener zijn.

Specifieke trainingen

Barcelona heeft specifieke trainingen voor hem ontworpen, waardoor zijn vorm zo is verbeterd dat hij nu bijna onherkenbaar is. De focus van deze trainingen lag op fysieke kracht, zodat hij de zware duels in alle competities waaraan Barça deelneemt, kan doorstaan.

Ondanks zijn 17 jaar doet Yamal dezelfde oefeningen als zijn teamgenoten, uiteraard met aangepaste gewichten. De gevolgen zijn sterkere duels, een betere houding, meer zelfvertrouwen, snelheid en krachtigere schoten.

Vergelijking

Als we een foto van Yamal uit 2023 vergelijken met zijn huidige uiterlijk, zien we twee totaal verschillende fysieken. Yamal boekt zichtbaar en terecht vooruitgang, en Barcelona polijst zijn diamant zoals het hoort. Bekijk in onderstaande foto's de verschillen:

2025:

2023:

Barcelona is op dit moment de koploper in La Liga. De Spaanse topclub staat ook in de halve finale van de Champions League. Dinsdagavond speelt het team in de competitie tegen Mallorca.

