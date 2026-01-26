De Champions League komt weer tot een zinderend eind. Op woensdag 28 januari worden alle achttien duels tegelijkertijd gespeeld en dus komen kijkers ogen tekort om alle ontknopingen en wedstrijden te zien. Ajax en PSV kunnen allebei nog door naar de tussenronde, terwijl ook in de strijd om de top-acht én veel andere clubs nog niet zeker zijn van hun plekje. Ziggo Sport pakt daarom uit met een 'Super Switch'.

Een schakelkanaal is in Nederland niet onbekend. In de Keuken Kampioen Divisie is het elke vrijdagavond raak op ESPN en ook in de laatste speelronden van de Eredivisie gebeurt het regelmatig dat de hoogtepunten van alle gelijktijdige wedstrijden getoond worden op een speciaal ingericht 'switch-kanaal'. Maar nu is dus ook de Champions League aan de beurt. Met Ajax en PSV die nog in de race zijn voor de top-24 en allebei een thuisduel spelen, is er genoeg om van te genieten.

Alle duels met een uur voorbeschouwing

Ziggo Sport biedt de eigen abonnees op Ziggo Sport 4 de mogelijkheid om alle hoogte- en dieptepunten via de Super Switch te kunnen volgen. Alle achttien duels komen daar voorbij, van Ajax - Olympiakos en PSV - Bayern München tot bijvoorbeeld Liverpool - Qarabag, FC Barcelona - FC Kopenhagen en Benfica - Real Madrid. Vóór de aftrap op de diverse velden zendt Ziggo Sport een voorbeschouwing uit waarin presentator Sam van Royen met Danny Blind en Alex Pastoor de voorbeschouwing verzorgt.

Zenders Ajax - Olympiakos en PSV - Bayern München

Om geen minuut van Ajax of PSV te missen, heeft de tv-zender natuurlijk ook twee zenders gereserveerd om de volle negentig minuten te volgen. PSV - Bayern München is te zien op Ziggo Sport 1. Vanaf 20:00 uur start de voorbeschouwing op de thuiswedstrijd vanuit het Philips Stadion in Eindhoven met Wytse van der Goot, Youri Mulder en Boudewijn Zenden. De voorbeschouwing op Ajax - Olympiakos én de live wedstrijd is te zien op Ziggo Sport 2. Vanuit de Johan Cruijff ArenA staan Hélène Hendriks, Khalid Boulahrouz en Wim Kieft voor de camera.

