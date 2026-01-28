Ajax en PSV zijn klaar in Europa. De Amsterdammers hadden een wonder nodig tegen Olympiakos, PSV zocht wanhopig naar een puntje tegen Bayern München. Ajax kwam totaal niet in de buurt van overwintering, terwijl de Eindhovenaren met 1-2 verloren in eigen huis. Einde verhaal dus in de Champions League voor beide Nederlandse ploegen.

Voor PSV was de opdracht het simpelst, maar de uitvoering daarvan het moeilijkst. De Eindhovenaren hoefden 'alleen maar' te winnen van de Duitse topclub Bayern München. Een dag voor de wedstrijd zei de Belgische trainer Vincent Kompany al dat hij vol voor de winst zou gaan.

Dat was te merken in Eindhoven. Hoewel veel topspelers in eerste instantie nog rust kregen, werden onder anderen Harry Kane en Michael Olise in de tweede helft van stal gehaald. Toen stond het al 1-0 voor de Duitsers door een goal van Jamal Musiala. Even kwam er hoop in Eindhoven, nadat Ismael Saibari een schitterende goal maakte: 1-1. Met de tussenstanden op de andere velden was PSV op dat moment door. Maar niet lang na de gelijkmaker maakte Kane aan alle Eindhovense dromen een einde.

Wonder van Ajax blijft uit

Ajax had na een dramatische start tóch nog een kans heeft om de tussenronde te halen. Na vijf opeenvolgende nederlagen won de ploeg van Fred Grim de laatste twee duels bij Qarabag en Villarreal. De Amsterdammers waren afhankelijk van zeven andere duels en moesten dan zelf winnen van het Griekse Olympiakos.

In de eerste helft was Ajax de gevaarlijkste ploeg, na rust waren het de Grieken die als eerste scoorden. Na een goedkope penalty maakte Kasper Dolberg gelijk, alleen toen was overwintering al zo goed als uitgesloten. Tot overmaat van ramp zorgde Santiago Hezze nog voor een nederlaag van Ajax.

Liverpool overtuigend verder

Het enige Nederlandse succes kwam van Arne Slot. De oefenmeester verschafte zich wat lucht in een moeizame periode. Met Liverpool won hij overtuigend met 6-0 van Qarabag. Wel was er een nieuwe blessure: Oranje-international Jeremie Frimpong viel al vroeg uit met een hamstringblessure.

Uitslagen speelronde 8 Champions League

Eindstand Champions League

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.