In het Verenigd Koninkrijk is het nodige te doen om een professionele assistent-scheidsrechter. De 47-jarige Gareth Viccers, die regelmatig actief was in de League One, heeft een fikse gevangenisstraf gekregen wegens meerdere zedendelicten.

De Brit heeft een celstraf van 13,5 jaar opgelegd gekregen voor meerdere incidenten met drie 15-jarige schoolmeisjes, zo meldt The Sun. Viccars had eerder schuld bekend aan zestien aanklachten, waaronder seksueel getinte communicatie met een minderjarige, het ontmoeten van een kind na seksuele grooming, het aanzetten of overhalen van een kind tot seksuele handelingen en het zelf verrichten van seksuele handelingen met een minderjarige.

Verklaring

Een van de slachtoffers gaf een verklaring in de rechtbank, waarin ze vertelde dat Viccars haar 'hele wereld' was geweest en dat ze hem bijna drie jaar lang 'volledig had vertrouwd': "Je won me voor je met aardige woorden en aandacht, en je isoleerde me, terwijl iedereen het kon zien. Nu weet ik dat je eigenlijk gewoon iemand wilde die jong genoeg was om te manipuleren."

De misdrijven vonden plaats over een periode van drie jaar, tussen november 2021 en oktober 2024, en betroffen drie meisjes van 15 jaar oud, zo meldde de rechtbank eerder. Op donderdag werd de assistent-scheidsrechter veroordeeld tot de jarenlange gevangenisstraf, waar ook nog eens een verlengde proeftijd van 3,5 jaar op komt. Daarnaast werd hij voor levenslang opgenomen in het register van zedendelinquenten.

Ten tijde van de misdrijven

Viccars was ten tijde van de misdrijven actief als assistent-scheidsrechter. Naast zijn werk in de League One-wedstrijden van de EFL was hij in het dagelijks leven werkzaam als makelaar.

De Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de organisatie die verantwoordelijk is voor het leiden van alle wedstrijden in de Premier League en de EFL in Engeland, liet weten dat Viccars onmiddellijk werd geschorst zodra de beschuldigingen aan het licht kwamen.

Volgens berichten heeft de PGMOL hem inmiddels van de officiële lijst van scheidsrechters verwijderd. Daarnaast is hij het afgelopen seizoen ook niet meer actief geweest tijdens een wedstrijd.