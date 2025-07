Andy Carroll speelde ooit nog voor Liverpool en de nationale ploeg van Engeland. Maar tijden veranderen, en nu moet hij het doen met een overstap naar Dagenham and Redbridge, een club uit de zesde klasse. "Ik heb echt zin om te beginnen", zo zegt hij over het avontuur bij zijn nieuwe club.

Ooit was Carroll een Britse recordtransfer toen hij in 2011 voor 35 miljoen pond van Newcastle naar Liverpool vertrok. Hij speelde zelfs nog als international voor Engeland. Dat is echter vergane glorie, want de spits, die inmiddels 36 jaar oud is, zal komend seizoen uitkomen in de National League South voor de club die recentelijk is overgenomen door een Qatarese investeringsgroep. Carroll keert terug naar Engeland nadat hij aan het eind van vorig seizoen vertrok bij de gevallen Franse grootmacht Girondins de Bordeaux.

Familie

Dat hij uitgerekend bij deze club heeft getekend, heeft een reden: zijn familie. "Ik heb echt genoten van mijn tijd in Bordeaux, maar het is tijd om me te settelen met mijn gezin", zo vertelt Carroll. "De club ligt op een geweldige plek, vlak bij mijn kinderen, dus ze kunnen me straks makkelijk komen zien spelen. Ik hoop dat mijn kinderen hun vriendjes meenemen om me te zien spelen."

Carroll beweert dat hij ook aanbiedingen kreeg van grote clubs, maar die sloeg hij af. "Ik kreeg aanbiedingen van clubs waar ik veel meer kon verdienen, maar ik besefte dat Dagenham een project is waar ik echt deel van wil uitmaken. Ik kreeg aanbiedingen van clubs uit Frankrijk, Italië en Spanje, maar ik wilde gewoon terug naar huis. Ik zou kunnen tekenen bij een topclub, maar dan is het maar de vraag of ik met de trainers op één lijn zou zitten. Ik wil gewoon ergens zijn waar ik gelukkig ben", zo legt hij uit.

Geld speelt geen rol

Daarnaast zou ook geld geen belangrijke rol meer spelen voor de Brit. "Ik heb het geluk dat ik voetballer ben en het geld heb kunnen verdienen dat ik verdiend heb. Ik ben bevoorrecht dat ik betaald krijg voor iets wat eigenlijk mijn hobby is. Het is voor mij nooit om het geld gegaan, ik had ergens anders voor veel meer kunnen tekenen. Ik hou gewoon van voetbal."

Kwaaie dronk

Deze overstap komt enkele weken nadat Carroll negatief in het nieuws kwam. De spits had zich namelijk gruwelijk misdragen op het Griekse eiland Mykonos. De politie heeft hem twee keer ondervraagd nadat hij meerdere keren ruzie kreeg met zijn partner.

Volgens ooggetuigen, waaronder medewerkers van strandrestaurant Nikolus Tavern, maakte Carroll een zeer dronken en agressieve indruk. Hij zou zijn partner, visagiste Lou Teasdale, op harde toon hebben aangesproken, wat leidde tot een ongemakkelijke en gespannen sfeer in het overvolle restaurant.

Volgens de Britse tabloid The Sun werd zijn gedrag als onfatsoenlijk en beledigend ervaren, terwijl Lou duidelijk overstuur was. De politie werd ingeschakeld en sprak Carroll apart aan voor ondervraging. Vervolgens voegde hij zich weer bij Lou en verlieten ze samen het restaurant.

Nieuwe melding

Enkele uren later moest de politie opnieuw uitrukken na meldingen van schade aan de hotelkamer van het stel in een boetiekhotel waar zij verbleven. Hotelmedewerkers bevestigden dat Carroll de kamerdeur had beschadigd. Als gevolg daarvan werd hij opnieuw meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Hij werd echter niet gearresteerd en er zijn verder geen stappen ondernomen.

Na het voorval vertrok Lou uit het hotel en trok ze in bij een privéclub, terwijl Carroll er bedrukt bij zat aan het zwembad van een strandclub. Volgens een bron bracht Lou die nacht elders door. Ondertussen verklaarde een Britse toerist dat hij een felle ruzie tussen het stel had meegemaakt, waarbij Carroll, zichtbaar onder invloed, luid riep dat hij klaar was met de relatie.

Ondanks de gebeurtenissen lijken Carroll en Lou hun ruzies inmiddels te hebben bijgelegd. Daarnaast benadrukten ze in een gezamenlijke verklaring dat hun ruzies privé zijn en dat ze teleurgesteld zijn dat deze uit de hand zijn gelopen en publiekelijk zijn geworden.

Omstreden

Carrolls leven buiten het voetbal wordt regelmatig overschaduwd door incidenten. In het verleden raakte hij verwikkeld in vechtpartijen in nachtclubs, uit de hand gelopen feestjes en beschuldigingen van mishandeling, waarvoor hij later werd vrijgesproken of waarbij de aanklachten zijn ingetrokken.